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Çin'in Xinjiang Bölgesi'nde Tahıl Üretimi Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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Çin'in Xinjiang Bölgesi'nde Tahıl Üretimi Rekor Seviyeye Ulaştı

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin bu yılki tahıl üretimi 20 milyon tonun üzerine çıktı. Bölgenin tarım ve kırsal işler departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre bu rakam, bir önceki yıla göre 3 milyon tonu aşkın bir artışa işaret ediyor. Tahıl hasadındaki bu artış, yerel ekim yapısındaki düzenlemeler, verimli su kaynağı kullanımı ve ilgili politika desteği ile teknolojik rehberlik sayesinde elde edildi.

Çin\'in Xinjiang Bölgesi\'nde Tahıl Üretimi Rekor Seviyeye Ulaştı
13.12.2023 - 18:28,
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URUMQİ, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin bu yılki tahıl üretimi 20 milyon tonun üzerine çıktı. Bölgenin tarım ve kırsal işler departmanı tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre bu rakam, bir önceki yıla göre 3 milyon tonu aşkın bir artışa işaret ediyor.

Açıklamada Xinjiang bölgesinin yıllık tahıl üretiminde ilk kez böyle bir miktara ulaşıldığı ve bu artışın, Çin'in 2023'teki toplam tahıl üretim artışının yaklaşık yüzde 34,4'ünü oluşturduğu belirtildi.

Departmanın başkan yardımcısı Li Jing, tahıl hasadındaki bu artışın temel olarak yerel ekim yapısındaki düzenlemeler, verimli su kaynağı kullanımı ve ilgili politika desteği ile teknolojik rehberlik sayesinde elde edildiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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