Çin'in Xinjiang bölgesinde sel ve toprak kayması: 4 kişi kayboldu - Son Dakika
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Çin'in Xinjiang bölgesinde sel ve toprak kayması: 4 kişi kayboldu

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Changji şehrinde meydana gelen sağanak yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Bölgede 4 kişi kayboldu ve yollar kapandı. Kurtarma operasyonları devam ediyor.

18.06.2024 09:50
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URUMQİ, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Changji şehrinde sağanak yağışlar Pazartesi günü saat 18.50 sularında sel ve toprak kaymalarını tetikledi. Bölgede 4 kişinin kaybolduğu, yolların kapandığı bildirildi.

Yerel acil müdahale ve itfaiye birimlerine göre Pazartesi günü saat 19.55 sularında araçların mahsur kaldığına dair ihbarlar alındı ve hemen kurtarma operasyonu başlatıldı.

Salı günü saat 03.00 itibarıyla yollar temizlenirken, mahsur kalan insanlar ve araçlar güvenli yerlere taşındı.

Kayıp 4 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Uygur, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Xinjiang bölgesinde sel ve toprak kayması: 4 kişi kayboldu - Son Dakika

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