Çin'in Yatırımları Artıyor

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları, hızlı büyüyen sermayenin imalat sektörüne akışıyla 2025'in ilk 7 ayında artış kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü açıkladığı verilere göre toplam yatırım söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 artarak 28,82 trilyon yuana (yaklaşık 4,04 trilyon ABD doları) ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre imalat sektörüne yapılan yatırımlar yüzde 6,2, altyapı inşaatına yapılan yatırımlar ise yüzde 3,2 oranında arttı.

Yüksek teknoloji sektörlerine yönelik yatırımlarda belirgin artışlar görüldü. Havacılık, uzay araçları ve ekipman imalatına yapılan yatırımlar yüzde 33,9, bilişim hizmetlerine yapılan yatırımlar yüzde 32,8, bilgisayar ve ofis cihazları imalatına yapılan yatırımlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 yükseldi.

Emlak yatırımları hariç tutulduğunda sabit varlık yatırımları ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 yükselirken, emlak geliştirme sektörüne yapılan yatırımlar yüzde 12 geriledi.

Özel sektör yatırımları söz konusu dönemde yüzde 1,5 azalırken, emlak hariç özel sektör yatırımları ise yüzde 3,9 artış gösterdi.