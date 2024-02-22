Çin'in yeni enerjili araç ihracatı 2023'te yüzde 77,6 arttı - Son Dakika
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Çin'in yeni enerjili araç ihracatı 2023'te yüzde 77,6 arttı

Çin\'in yeni enerjili araç ihracatı 2023\'te yüzde 77,6 arttı

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, Çin'in yeni enerjili araç ihracatı 2023 yılında yüzde 77,6 artarak 1,2 milyon adedi aştı. İngiltere Otomobil Üreticileri Birliği Başkanı Mike Hawes, Çin ve İngiltere'nin otomotiv sektöründe işbirliği yaparak elektrifikasyon ve sürücüsüz araçlar gibi zorluklarla mücadele etmeyi hedeflediğini belirtti.

22.02.2024 15:45
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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bulunan Shenzhen Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 27. Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Çinli otomobil üreticisi BYD'nin yeni enerjili araçları hakkında bilgi alan ziyaretçiler, 16 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verileri, hem tamamen elektrikli hem de hibrit araçlar dahil olmak üzere Çin'in yeni enerjili araç ihracatının 2023 yılında yüzde 77,6 artarak 1,2 milyon adedi aştığını gösteriyor.

Hawes, Çin ve İngiltere'nin otomotiv sektöründeki işbirliğinin, küresel endüstride elektrifikasyon ve sürücüsüz araçlar gibi en büyük zorluklarla mücadele etmek için yatırım maliyetlerini paylaşmanın bir yolu olduğunu söyledi.

İşbirliğinin aynı zamanda dünyanın diğer bölgelerindeki çözüm ve yeniliklerin belirlenmesine de yardımcı olduğunu belirten Hawes, "İngiltere'de sektör ile akademik çevre arasında çok yakın bir ilişki var. Bu nedenle pek çok Çinli marka, araştırma ve geliştirme merkezlerini İngiltere'de kurmuş durumda" dedi.

Siyasi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle İngiltere'de son beş-altı yıldır yatırım yapmanın zorlaştığını kabul eden Hawes, öte yandan ülkenin motor endüstrisine geçen yıl muazzam yatırım yapıldığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in yeni enerjili araç ihracatı 2023'te yüzde 77,6 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in yeni enerjili araç ihracatı 2023'te yüzde 77,6 arttı - Son Dakika
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