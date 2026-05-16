Çin\'in Yeni Kruvaziyer Gemisi Deneme Seferinde

SHANGHAİ, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in yerli üretim ikinci büyük kruvaziyer gemisi, ülkenin kruvaziyer turizmi pazarındaki payını artırma hedefinin bir parçası olarak, resmi teslimat öncesindeki son büyük aşama olan 12 günlük deneme seferine cumartesi günü başladı.

Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'nin iştiraki olan Shanghai Waigaoqiao Gemi İnşa Limited Şirketi, geminin bu ilk deneme seferi için 12 ülkeden 937 uzmandan oluşan bir ekibi gemiye davet etti.

Uzmanlar, sefer boyunca 20 Mart'ta Shanghai'da havuzdan çıkarılan Adora Flora City adlı geminin temel performans göstergelerini doğrulamak amacıyla 149 test ve doğrulama çalışması gerçekleştirecek.

Gemi üreticisinin paylaştığı bilgilere göre, 341 metre uzunluğunda ve 141.900 gros ton ağırlığındaki kruvaziyer gemisi, 2.130 kabin ve süit oda ile 5.232 yolcu kapasitesine sahip. Adora Magic City gemisinin ikizi olan Adora Flora City mekansal tasarım, akıllı teknoloji ve genel kruvaziyer deneyimi alanlarında kapsamlı yükseltmeler barındırıyor.

Yeni geminin 6 Kasım'da teslim edilmesi ve Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan Nansha Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı'ndan uluslararası rotalara seferlere başlaması planlanıyor.