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Çin'in Yüksek Hızlı Demiryolları Hizmet Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Çin'in Yüksek Hızlı Demiryolları Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Çin'in demiryolu ağı, ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek amacıyla daha fazla hattın hizmete girmesiyle 2023 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Kasım sonu itibarıyla Çin'de faaliyette olan demiryolu ağının toplam uzunluğu 155.500 kilometreyi aştı. Bunun 43.700 kilometrelik kısmı ise yüksek hızlı demiryolu hatlarından oluşuyor. Çin'in denizden geçen en yüksek hızlı demiryolu, Eylül ayında faaliyete geçti ve Fuzhou ile Xiamen kentleri arasındaki seyahat süresini bir saatin altına indiriyor. Yeni açılan hatlar, ulaşımın iyileştirilmesine yardımcı oluyor ve turizm merkezlerini birbirine bağlıyor.

Çin\'in Yüksek Hızlı Demiryolları Hizmet Vermeye Devam Ediyor
27.12.2023 - 16:48,
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ÇEKİM TARİHİ: Arşiv

1. Çin'in yüksek hızlı demiryollarının çeşitli görüntüleri

5. SES 4 (Çince): PHACHOUMPHON THONGM, Laoslu yolcu

Çin'in demiryolu gelişimi, ülke içinde ve dışında ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlayan daha fazla hattın hizmete girmesiyle 2023 yılında da hız kesmeden devam ediyor.

Kasım sonu itibarıyla Çin'de faaliyette olan demiryolu ağının toplam uzunluğu 155.500 kilometreyi aştı. Bunun 43.700 kilometrelik kısmı ise yüksek hızlı demiryolu hatlarından oluşuyor.

Çin'in denizden geçen en yüksek hızlı demiryolu, ileri ve akıllı teknolojisiyle Eylül ayında Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde faaliyete geçti.

Saatte 350 kilometre tasarım hızına sahip yüksek hızlı demiryolu, eyaletin ekonomi ve turizm merkezleri olan Fuzhou ile Xiamen kentleri arasındaki seyahat süresini bir saatin altına indiriyor.

"Fuzhou ve Xiamen'i kapsayan 'bir saatlik yaşam alanı', hayatı ve çalışmayı daha kolay hale getiriyor. Ayrıca yol boyunca manzara da olağanüstü derecede güzel."

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin tanınmış iki turizm merkezi olan Lijiang ve Shangri-La kentlerini birbirine bağlayan demiryolu ise Kasım ayında trafiğe açıldı.

Yeni hat, etnik azınlık bölgelerinde ulaşımın iyileştirilmesine yardımcı oluyor.

"Yıllardır bunu dört gözle bekliyordum. Artık seyahatler daha kolay hale geldi. Trene binmek için başka şehirlere gitmemize gerek kalmadı. Kapımıza kadar gelen trenlere binebiliyoruz."

Endonezya ve Güneydoğu Asya'nın ilk yüksek hızlı treni olan Cakarta- Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu (YHT), Ekim ayında ticari faaliyete başlamasından bu yana 1 milyonu aşkın yolcu taşıdı.

Saatte 350 kilometre tasarım hızına sahip 142,3 kilometre uzunluğundaki YHT, Cakarta ile Bandung arasındaki yolculuğu üç saati aşkın süreden yaklaşık 40 dakikaya indiriyor.

"Tren hızlı, konforlu ve yüksek hız halinde bile çok dengeli."

Nisan ayında uluslararası yolcu hizmetini başlatan Çin-Laos Demiryolu, Aralık başı itibarıyla 100.000'den fazla sınır ötesi yolcu taşıdı.

1.035 kilometre uzunluğundaki demiryolu, Çin'deki Kunming ve Laos'taki Viyentiyan kentlerini birbirine bağlarken seyahat süresini de 9,5 saate düşürüyor.

SES 4 (Çince): PHACHOUMPHON THONGM, Laoslu yolcu:

"Çin-Laos Demiryolu açılmadan önce arabayla Viyentiyan'dan Mongla'ya gitmek iki günümü alıyordu. Şimdi ise trenle yaklaşık 5 saat sürüyor. Çok hızlı ve rahat bir yolculuk oluyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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Son Dakika Güncel Çin'in Yüksek Hızlı Demiryolları Hizmet Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika


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