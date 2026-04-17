Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, İran'a Gelişmiş Radar Sistemleri Sağlayabilir

17.04.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD istihbaratı, Çin'in İran'a radar sistemleri sağlamayı değerlendirdiğini iddia etti.

ABD istihbaratının, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Çin'in Tahran'a gelişmiş radar sistemleri sağlamayı değerlendirdiğine dair bulgular elde ettiği iddia edildi.

CBS News'ün konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) analistleri, Çin'in İran'a özellikle gelişmiş radar sistemleri sağlama seçeneğini değerlendirdiğini tespit ettiklerini ileri sürdü.

Söz konusu sistemlerin, İran'ın düşük irtifada seyreden insansız hava araçları (İHA) ve seyir füzeleri gibi tehditleri tespit etme kapasitesini önemli ölçüde artırabileceği değerlendiriliyor.

İsmini belirtmek istemeyen yetkililer, Çin'in bu transferi gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin henüz netlik kazanmadığını belirterek, elde edilen bulguların Washington'da İran'daki çatışmaların yalnızca bölge ülkeleriyle sınırlı kalmayıp diğer aktörlere de yayılabileceği yönünde endişelere yol açtığını ifade etti.

Ayrıca yetkililer, ABD istihbaratının Pekin'in, doğrudan müdahaleyi gizlemek için üçüncü ülkeler üzerinden İran'a hava savunma sistemleri transfer etmeyi de değerlendirdiğini aktardı.

DIA, Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve Beyaz Saray, konuya ilişkin yorum yapmadı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 14:22:02. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.