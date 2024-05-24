Çin, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı iletti

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BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong, Cuma günü İran'ın Çin Büyükelçiliği'nde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin vefatı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Li, Cumhurbaşkanı Reisi'nin trajik ölümü nedeniyle İran hükümeti ve halkına taziyelerini iletti.

Li, Çin hükümeti ve halkının, Çin ile İran arasındaki geleneksel dostluğa kıymet verdiğini Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklığını bir üst seviyeye çıkarmak üzere İran'la çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Başsağlığı dilekleri için Li'ye teşekkür eden İran'ın Çin Büyükelçisi Muhsin Bahtiyar, İran'ın Çin ile işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu ve ikili ilişkilerin daha fazla gelişimi için Çin'le çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.