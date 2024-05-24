Çin, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı iletti - Son Dakika
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Çin, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı iletti

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin vefatı nedeniyle düzenlenen törene katılarak İran hükümeti ve halkına taziyelerini iletti. Li, Çin ile İran arasındaki dostluğa değer verdiğini ve işbirliğini güçlendirmek için çalışmaya istekli olduklarını ifade etti. İran'ın Çin Büyükelçisi Muhsin Bahtiyar da Çin ile ikili ilişkilerin daha fazla gelişimi için çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

24.05.2024 12:40
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BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong, Cuma günü İran'ın Çin Büyükelçiliği'nde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin vefatı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Li, Cumhurbaşkanı Reisi'nin trajik ölümü nedeniyle İran hükümeti ve halkına taziyelerini iletti.

Li, Çin hükümeti ve halkının, Çin ile İran arasındaki geleneksel dostluğa kıymet verdiğini Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklığını bir üst seviyeye çıkarmak üzere İran'la çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Başsağlığı dilekleri için Li'ye teşekkür eden İran'ın Çin Büyükelçisi Muhsin Bahtiyar, İran'ın Çin ile işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu ve ikili ilişkilerin daha fazla gelişimi için Çin'le çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

İbrahim Reisi, İran, Diplomasi, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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