Çin, İran'ın Nükleer Sorununa Destek Verdi

VİYANA, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Daimi Temsilcisi Li Song, UAEA'nın İran'ın nükleer programına ilişkin sorunun siyasi ve diplomatik yolla çözümünün teşvikinde yapıcı rol oynamasını desteklediklerini söyledi.

Li, perşembe günü UAEA Başkanı Rafael Grossi, Rus mevkidaşı Mihail Ulyanov ve İranlı mevkidaşı Rıza Necafi ile gerçekleştirdikleri ortak toplantıdan sonra değerlendirmelerde bulundu.

Yetkili, üç ülkenin de karşılıklı saygıya dayalı siyasi ve diplomatik etkileşimin İran'ın nükleer programına ilişkin sorunun çözüme kavuşturulmasında geçerli ve pratik tek yol olmaya devam ettiğini vurguladığını belirtti. Li, Çin, Rusya ve İran'ın, UAEA ve başkanının diplomatik çabalarını desteklemek ve sorunu olumlu ve uygulamaya dönük bir şekilde ele almak üzere bu sürece yapıcı katkı sağlama potansiyel ve uzmanlığına sahip olduğu konusunda mutabık olduklarını kaydetti.

Li, Çin ve Rusya'nın İran'a UAEA ile diyalog ve işbirliğini güçlendirmesi yönündeki desteklerini dile getirdiklerini ifade etti.

Yetkili, İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünü takdir ettiklerini, nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanım hakkına saygı duyduklarını ve meşru hak ve çıkarlarını istişare ve müzakere yoluyla korumak üzere ABD de dahil tüm taraflarla diyalog yürütmesini desteklediklerini de sözlerine ekledi.

Li ayrıca İran'ın nükleer programına ilişkin sorunun çözümüne yönelik diplomatik çabalara pozitif ivme kazandırmak üzere Rusya, İran ve UAEA ile iletişim ve işbirliğini daha da artırmaya istekli olduklarını söyledi.