Çin, İran ve ABD\'den Müzakerelerde İlerleme Bekliyor

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, İran ve ABD'nin müzakerelerde yakalanan ivmeyi sürdürmesini ve görüşmelerde olumlu ilerleme kaydetmek üzere ortak çaba sergilemeye devam etmesini beklediklerini söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında Pakistan, Katar ve diğer tarafların müzakerelerdeki arabuluculuk çabalarını desteklediklerini de vurguladı.