Çin, İran ve İsrail arasındaki gerilimi azaltma çağrısı yapıyor

Güncel

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın İsrail topraklarına yönelik askeri saldırısının ardından gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek üzere taraflara soğukkanlılık ve itidalle hareket etme çağrısı yaptı.

Sözcü, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun 14 Nisan'da İsrail topraklarına yönelik balistik füze ve insansız hava araçlarıyla askeri saldırı düzenlediğine yönelik haberler hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine Pazar günü söz konusu açıklamayı yaptı.

Mevcut gerilimden derin endişe duyduklarını kaydeden sözcü, taraflara gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek üzere soğukkanlılık ve itidalle hareket etme çağrısı yaptı.

Devam eden durumun, Gazze çatışmasının en son yansıması olduğunu belirten sözcü, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2728 sayılı kararının uygulanmasının daha fazla geciktirilmemesi ve çatışmanın derhal sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Sözcü uluslararası toplumu, özellikle nüfuz sahibi ülkeleri, bölgede barış ve istikrar yönünde yapıcı rol oynamaya davet ettiklerini sözlerine ekledi.