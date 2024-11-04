Çin İstihdamı Artırmak İçin Yerel Programları Destekliyor

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BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin, istihdamı artırmak için kilit öneme sahip projelerin yanı sıra tarımsal ve kırsal altyapı projelerinde de yerel yönetimlerin geliştirdiği iş yardımı programlarının uygulanmasını destekliyor.

Çin'in en üst düzey ekonomik planlama organı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre bu programlar, 2024 yılının ilk üç çeyreğinde düşük gelirli işçiler için bir önceki yıla göre yüzde 30,2 artışla toplam 2,45 milyon istihdam yaratırken, maaş olarak bir önceki yıla göre yüzde 22,7 artışla 31 milyar yuan (yaklaşık 4,35 milyar ABD doları) dağıttı.

Söz konusu iş yardımı programları, yoksulluktan kurtarılan kırsal kesim sakinleri, yoksulluğa geri dönmeye eğilimli hassas bireyler ve memleketlerine geri dönen göçmen işçiler başta olmak üzere istihdama ihtiyaç duyan kişileri hedefliyor.

Komisyon, bu programların düşük gelirli işçiler için iş yaratma ve gelirlerini artırmadaki rolüne tam işlerlik kazandırmaya devam edeceğini belirtti.