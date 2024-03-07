Çin, İsviçre, İrlanda, Macaristan, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg için vizesiz politika benimseyecek

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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in 14 Mart'tan itibaren İsviçre, İrlanda, Macaristan, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg için deneme amaçlı olarak vizesiz politika benimseyeceğini söyledi.

Wang Perşembe günü Çin'in ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ikinci oturumu çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında, "Çin vatandaşlarına vize kolaylığı sağlamasının yanı sıra sınır ötesi seyahatler için hızlı ağların oluşturulması ve uluslararası yolcu uçuşlarının hızlı bir şekilde eski haline dönmesinin teşvik edilmesi için daha fazla ülkenin bizimle çalışmasını temenni ediyoruz" dedi.

Wang böylelikle Çin vatandaşlarının yurtdışına seyahat etmelerinin kolaylaşacağını ve yabancı dostların Çin'de kendilerini evlerinde hissetmelerinin sağlanacağını söyledi.