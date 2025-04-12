Çin, ITER Projesi İçin Kritik Bileşenleri Tamamladı

HEFEİ, 12 Nisan (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de teslim edilmek üzere bekleyen Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör (ITER) projesinin Doğrulama Bobini Kriyostat İçi Besleyicisi'nin son seti görülüyor, 11 Nisan 2025.

Çin, Fransa'nın güneyindeki Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör (ITER) projesi için Doğrulama Bobini Kriyostat İçi Besleyicisi bileşenlerinin son setini de tamamlayarak gönderdi. Bu gelişmeyle birlikte ITER'in mıknatıs besleyici sisteminin ihtiyaç duyduğu tüm süper büyük bileşenler başarıyla üretilmiş oldu.

Dünyadaki en büyük ve en önemli uluslararası bilimsel araştırma projelerinden biri olan ITER genel olarak "Yapay Güneş" olarak adlandırılıyor. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Plazma Fiziği Enstitüsü'nün geliştirdiği ITER mıknatıs besleyici sistemi, ITER mıknatıs sisteminin "bel kemiği" olarak biliniyor. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)