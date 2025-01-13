Çin İthalatı Artıracak

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BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin, bu yıl tüketimi canlandırmak, ithalatı aktif bir şekilde artırmak ve yabancı yatırımları çekmek için başlattığı özel kampanyayı daha da yaygınlaştıracak.

Beijing'de hafta sonu düzenlenen ulusal ticaret çalışma konferansında, tüketim malları takas programının hayata geçirilmesine yönelik çabaların hızlandırılması, daha fazla çeşitliliğe sahip tüketim senaryoları oluşturulması ve hizmet tüketimi ve dijital tüketimin teşvik edilmesi vurgulandı.

Toplantıda Çin'in dış ticaret alanında ithalatı aktif şekilde artıracağı, sınır ötesi elektronik ticareti ve yeşil ticareti geliştireceği ve ticaretin dijitalleştirilmesini teşvik edeceği kaydedildi.

Öte yandan Çin, yabancı yatırım çekmek için gönüllü ve tek taraflı dışa açılmayı düzenli olarak genişletecek, ulusal ekonomik kalkınma bölgelerinin bu yöndeki rolüne tam işlerlik kazandıracak ve yabancı işletmelere yönelik hizmetleri iyileştirecek.

Yüksek standartlı uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına proaktif şekilde uyum sağlamak, sanayi ve tedarik zincirlerinde uluslararası işbirliğini teşvik etmek ve İpek Yolu elektronik ticaret işbirliğini derinleştirmek için daha fazla çaba sarf edilecek.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ülkenin ticaret alanındaki reform ve kalkınma görevlerinin kapsamlı şekilde teşvikinin yanı sıra 15. Beş Yıllık Plan'ın (2026-2030) hazırlanmasının da teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, yılın başında üretim güvenliğinin ve istikrarlı piyasa arzının sağlanmasına yönelik de çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.