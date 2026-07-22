Çin, İthalatı Artıracak ve Tedarikçi Ülkeleri Çeşitlendirecek - Son Dakika
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Çin, İthalatı Artıracak ve Tedarikçi Ülkeleri Çeşitlendirecek

Çin, İthalatı Artıracak ve Tedarikçi Ülkeleri Çeşitlendirecek
22.07.2026 18:37
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Çin, 2026-2030 döneminde teknoloji ve tarım ürünleri ithalatını artırmayı hedefliyor.

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi Başkanı Sun Meijun, ülkenin 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) ileri teknoloji ekipmanları, kritik bileşenler, enerji kaynakları ve kaliteli tarım ürünlerinin ithalatını artıracağını, bunun yanı sıra tedarikçi ülkeleri çeşitlendireceğini söyledi.

Sun, çarşamba günü Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sun, Çin'in devasa pazarının sunduğu fırsatları dünyayla paylaşmak ve Çinli tüketicilere daha çeşitli seçenekler sunmak amacıyla ithalat ve ihracatın daha uyumlu şekilde yürütülmesi, daha fazla ticaret işbirliği belgesinin müzakere edilip imzalanması ve dünyanın dört bir yanından kaliteli ürünlerin Çin pazarına girişinin kolaylaştırılması yönünde adımlar atılacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güncel, Tarım, Dünya, Son Dakika

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