Çin, J-15D ve J-15T Uçaklarını Tanıtacak

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BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in J-15D ve J-15T savaş uçakları, Airshow China olarak da bilinen 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenecek.

Çin Donanması'ndan cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, savaş uçaklarının 12-17 Kasım tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenecek etkinlikte akrobasi gösterileri yapması bekleniyor.

Donanma ayrıca, deniz piyade birliklerini ve ilgili ekipmanları taşıyan Z-20J gemi helikopteri ve Z-8C nakliye helikopteri ile hava saldırısı gösterisi düzenleyecek. Bu, deniz piyadelerinin bir hava gösterisinde ilk kez bulunması anlamına geliyor.

Açıklamaya göre, donanma Z-9F gemi üstü denizaltı savunma helikopteri ve Y-8 denizaltı savunma devriye uçağının yanı sıra, çoğu ilk kez kamuoyuna tanıtılacak olan çeşitli gemi üstü silah sistemleri ile deniz kurtarma ve hayatta kalma ekipmanlarını da sergileyecek.