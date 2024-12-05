Çin, Japon Balıkçı Gemisini Sınır Dışı Etti

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BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenlik Sözcüsü Liu Dejun, Çin'e ait Diaoyu Dao'nun karasularına yasadışı giriş yapan bir Japon balıkçı gemisini sınır dışı ettiklerini söyledi.

Japon gemisinin Diaoyu Dao sularına perşembe günü girdiğini belirten Liu, Çin Sahil Güvenliği gemilerinin yasalara uygun şekilde kontrol tedbirleri uygulayıp uyarılarda bulunarak gemiyi bölgeden uzaklaştırdığını ifade etti.

Liu, "Diaoyu Dao ve ona bağlı adalar Çin'in öz topraklarıdır. Japonya'yı bu sulardaki tüm yasadışı faaliyetlerini derhal durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Sözcü, Çin'in Diaoyu Dao karasularında düzenli kolluk faaliyetleri yürütmeye ve toprak egemenliğini ve denizcilik haklarını korumaya olan kararlılığını bir kez vurguladı.