Çin, Japon Balıkçı Teknesini Uzaklaştırdı

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenlik Sözcüsü Liu Dejun, Diaoyu Dao karasularına izinsiz giren Japonya'ya ait bir balıkçı teknesini uzaklaştırdıklarını açıkladı.

Liu, perşembe günü yaptığı açıklamada çarşamba ve perşembe günleri bölgeye izinsiz şekilde giriş yapan tekneye yönelik gerekli kontrol önlemlerinin yasalara uygun şekilde alındığını, uyarılarda bulunulduğunu ve teknenin bölgeden uzaklaştırıldığını belirtti.

Diaoyu Dao ve ona bağlı adaların Çin'in bir parçası olduğunu vurgulayan Liu, Japonya tarafına bu sulardaki tüm yasadışı faaliyetleri derhal durdurma çağrısı yaptı.

Liu, "Çin Sahil Güvenliği, Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumak üzere Diaoyu Dao karasularında kolluk faaliyetleri yürütmeye devam edecektir" dedi.