Çin, Japon Uçağının İzinsiz Girişini Kınadı

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Japonya'ya ait sivil bir uçağın, Diaoyu Dao hava sahasına izinsiz girişini kınadı. Diaoyu Dao'nun Çin topraklarının asli bir parçası olduğunu yineleyen sözcü, Japonya'yı ikili ilişkileri istikrarsızlaştırabilecek provokatif eylemlerden kaçınması konusunda uyardı.

Zhang, pazar günü düzenlediği basın toplantısında Çin'e ait bir gemiden kalkan bir helikopterin Japon hava sahasını ihlal ettiği yönündeki iddiaları reddederek, suçlamanın "sorumsuzca yapılmış" olduğunu ve gerçekleri çarpıttığını söyledi.

Zhang, "Diaoyu Dao ve ona bağlı adalar Çin'in öz toprağıdır. Japonya'ya ait sivil uçağın Diaoyu Dao üzerindeki Çin hava sahasına izinsiz girişi, Çin'in toprak egemenliğinin ciddi şekilde ihlal edildiği anlamına gelmektedir" dedi.

Çin Sahil Güvenliği'nin Japon uçağını uyarmak ve uzaklaştırmak için gerekli kontrol önlemlerini aldığını söyleyen Zhang, uygulanan prosedürün tamamen meşru ve yasal olduğunu vurguladı.

Zhang, Japonya'yı vatandaşlarını sıkı şekilde kontrol altında tutmaya ve söz konusu adaların etrafındaki hava sahası ve karasularındaki durumu daha da karmaşık hale getirmekten kaçınmaya çağırdı. Zhang ayrıca Japonya'dan "istikrarsızlık ve güvensizlik yaratabilecek ve Çin-Japonya ilişkilerinin genel gelişimine zarar verebilecek" eylemlerden uzak durmasını talep etti.

Sözcü, "Çin, ulusal toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere etkili önlemler almaya devam edecektir" dedi.