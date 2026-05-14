Çin: Japonya\'daki Militerleşmeye Karşı Çıkılmalı

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, barış yanlısı tüm ülkelerin ve Japon halkının, Japonya'daki sağcı güçlerin "yeniden militarizasyon" planlarına karşı çıkması ve neo-militarizmin Japonya'daki yükselişini durdurmak üzere birlikte çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Takaiçi Sanae liderliğindeki Japon hükümetinin anayasayı revize etme planı, ülkede geniş çaplı muhalefetle karşılanıyor ve ülke son dönemin en büyük savaş karşıtı protestolarına sahne oluyor. Medyada yer alan değerlendirmelerde, anayasanın 9. maddesinin revize edilmesinin, Japonya'nın "barışçıl ülke" kimliğini sarsacağı ve ülkede bölünmeye yol açacağı belirtiliyor.

Guo çarşamba günkü basın toplantısında, Japon halkının 20. yüzyılın ilk yarısında ülkelerinin adım adım militarizme doğru ilerleyip bir savaş makinesine dönüşmesine tanıklık ettiğine dikkat çekti. Sözcü, Japonya'nın başlattığı savaşın acısını da yaşamış olan halkın, ülkelerinin sonsuza dek savaştan uzak durma taahhüdünün anlamını herkesten daha iyi bildiğini vurguladı.

Japonya'nın barışçıl kimliğinin, ülkenin uluslararası topluma yeniden kabul edilmesinin temel ön koşulu olduğuna dikkat çeken Guo, buna karşın Takaiçi yönetiminin bugün bu barışçıl politikayı terk etmeye ve Japonya'da nesiller boyu el üstünde tutulan barışçıl kimliği yok etmeye hazır bir tutum sergilediğini dile getirdi.

Japonya'daki sağcı güçlerin, meşru müdafaa ve "dış tehdit" bahanesiyle halkın geçim kaynaklarını ve Asya Pasifik bölgesindeki barış ve istikrarı tehlikeye attığını belirten Guo, Japonya'da son yıllarda düzenlenen en büyük savaş karşıtı protestoların, Japonya'nın dört bir yanında insanların, yeniden militarizm yoluna girmenin, çıkmaz bir yol olduğunun giderek daha fazla farkına vardığını gösterdiğini söyledi.

