Çin-Japonya İlişkileri İçin Üst Düzey Görüşme

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BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de Japonya kabinesinin özel danışmanı ve Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Akiba Takeo ile Çin-Japonya üst düzey siyasi diyalog mekanizması çerçevesinde istişarelerde bulundu.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang, pazartesi günü gerçekleşen görüşmede Çin-Japonya ilişkilerinin kritik bir gelişim aşamasında bulunduğuna dikkat çekerek iki tarafın iki ülke liderlerinin vardığı uzlaşı uyarınca hareket etmesi, ikili ilişkilerin iyileştirilip geliştirilmesinin doğru yoluna bağlı kalması ve yeni dönemin gerekliliklerini karşılayan yapıcı ve istikrarlı Çin-Japonya ilişkileri inşa etmesi gerektiğini söyledi.

Japon tarafının Çin konusunda nesnel ve rasyonel bir anlayış geliştirmesi, Taiwan meselesine ilişkin siyasi taahhüdünü yerine getirmesi ve Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temelini ciddiyetle koruması gerektiğini belirten Wang, Japonya'ya iki ülkenin birbirini "tehdit değil işbirliği ortağı" olarak görmesi yönünde varılan önemli mutabakatı uygulamak üzere somut adımlar atmaya ve ikili ilişkilerin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini desteklemeye çağırdı.

Çin ile Japonya arasında imzalanan dört siyasi belgede belirtilen ilkelere ve mutabakatlara bağlı kalacaklarını ve iki ülke arasındaki karşılıklı faydaya dayalı stratejik ilişkiyi kapsamlı şekilde ilerleteceklerini yineleyen taraflar, çeşitli alanlarda üst düzey ilişki, diyalog ve etkileşimi sürdürme konusunda ve dış dünyaya daha olumlu sinyaller gönderme konusunda anlaşmaya vardı.

Çin ve Japonya'nın kalkınmaları birbirine sıkı şekilde bağlı ve birbirlerini yüksek düzeyde tamamlayan ekonomilere sahip iki önemli komşu olarak birbirinden ayrılmaması gerektiğine ve ayrılmayacağına olan inançlarını dile getiren taraflar, ekonomik ve ticari işbirliğinin ve istikrarlı ve sorunsuz üretim ve tedarik zincirinin sağlıklı gelişimini ortaklaşa teşvik etme konusunda söz verdi.

İki taraf, Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nin nükleer atık suyun boşaltılması konusunda ikili siyasi mutabakatın takibini ve uygulanmasını hızlandırması konusunda da anlaştı.

Çin'in barışçıl kalkınma yoluna sıkı sıkıya bağlı olduğunu, doğası itibarıyla savunmaya dönük bir ulusal savunma politikası izlediğini ve barış ve güvenlik konusunda en iyi sicile sahip büyük ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Wang, Çin'in bölgede savaş ve kaosu önlemek üzere adalet ve hakkaniyeti korumaya devam edeceğini belirtti.

Wang, tüm tarafların bölgede çatışmayı kışkırtan bölge dışı güçlere karşı ortaklaşa direnmesi ve bölgesel barış ve istikrarı korumak üzere somut adımlar atması temennisinde bulundu.