Çin, Japonya'nın ihracat kontrollerinden endişe duyuyor

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BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin, Japonya'nın yarı iletken ve diğer alanlardaki bazı kalemlerde uygulamayı planladığı ihracat kontrollerinden büyük endişe duyduğunu açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Japon tarafının önerdiği önlemlerin Çinli ve Japon işletmeler arasındaki normal ticareti ciddi şekilde etkileyeceğini ve küresel tedarik zincirinin istikrarına zarar vereceğini belirtti.

Japonya'nın yanlış uygulamalarını vakit kaybetmeden düzeltmesi gerektiğini kaydeden sözcü, Çin'in kendi işletmelerinin meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli önlemleri alacağını vurguladı.

Yarı iletken sektörünün son derece küreselleşmiş bir sektör olduğunu kaydeden sözcü, birkaç ülkenin ulusal güvenlik kavramını genelleştirme, ihracat kontrolü önlemlerini kötüye kullanma ve küresel pazarı bölme çabalarının, serbest ticaret ve çok taraflı ticaret ilkelerinden ciddi şekilde saptığını ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarına darbe indirdiğini kaydetti.