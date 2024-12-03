Çin, Japonya ve Güney Kore İşbirliği Güçlenecek

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BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çin'in başkenti Beijing'de Üçlü İşbirliği Sekreteryası Genel Sekreteri Lee Hee-sup ile bir araya geldi, 3 Aralık 2024.

Halklar arası etkileşimin, Kuzeydoğu Asya'daki alışveriş ve işbirliğinin önemli bir unsuru olduğunu belirten iki taraf, habercilik ve ilgili alanlardaki temasları ve işbirliklerini güçlendireceklerini, Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki üçlü işbirliğinin hikayelerini birlikte anlatacaklarını ve özellikle genç nesiller başta olmak üzere üç ülkenin toplumları ve yerel halkları arasında daha yakın dostluklar kurulmasına katkıda bulunacaklarını ifade etti. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)