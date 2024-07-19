Çin, Japonya ve Taiwan'ın ortak deniz tatbikatına karşı çıkıyor

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BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya ile Taiwan bölgesi arasında kısa süre önce yapılan ortak deniz tatbikatından büyük rahatsızlık duyduklarını ve buna kararlı şekilde karşı çıktıklarını belirterek, konuyla ilgili ciddi diplomatik girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Medyada çıkan haberlerde, Taiwan'ın "Patrol No. 9" denetim gemisi ile Japonya'nın uçaklı denetim gemisi "Sagami", Perşembe günü Boso Yarımadası'nın güney ucu ile Izu Adası yakınlarındaki sularda ortak tatbikat yaptığı bildirilmişti.

Lin, Cuma günü düzenlenen günlük basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine, Japonya'nın Taiwan sorunuyla ilgili olarak "iki Çin" ya da "bir Çin, bir Taiwan" anlayışından uzak duracağına ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklemeyeceğine ilişkin Çin'e bulunduğu net taahhütleri hatırlattı. Sözcü, bu konuların Japonya'nın uyması gereken pozisyon ve ilkeler olduğunu ifade etti.

Sözcü, Japonya'dan tek Çin ilkesi ile Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin özüne bağlı kalmasını, hatalarını derhal düzeltmesini, Taiwan'ın bağımsızlığından yana olan ayrılıkçı güçlere herhangi şekilde göz yummamasını ve destek vermemesini, Doğu ve Güney Çin Denizi ile ilgili konularda söylem ve eylemlerinde dikkatli olmasını ve Taiwan Boğazı'nda ve Çin-Japonya ilişkilerinde barış ve istikrarı zedeleyecek hareketlerden kaçınmasını istedi.