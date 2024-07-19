Çin, Japonya ve Taiwan'ın ortak deniz tatbikatına karşı çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Japonya ve Taiwan'ın ortak deniz tatbikatına karşı çıkıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya ile Taiwan bölgesi arasında yapılan ortak deniz tatbikatından rahatsızlık duyduklarını ve buna kararlı şekilde karşı çıktıklarını belirtti. Lin, Japonya'nın Taiwan sorunuyla ilgili taahhütlerini hatırlatarak, Japonya'nın tek Çin ilkesine bağlı kalmasını ve Taiwan'ın bağımsızlığına destek vermemesini istedi.

19.07.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya ile Taiwan bölgesi arasında kısa süre önce yapılan ortak deniz tatbikatından büyük rahatsızlık duyduklarını ve buna kararlı şekilde karşı çıktıklarını belirterek, konuyla ilgili ciddi diplomatik girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Medyada çıkan haberlerde, Taiwan'ın "Patrol No. 9" denetim gemisi ile Japonya'nın uçaklı denetim gemisi "Sagami", Perşembe günü Boso Yarımadası'nın güney ucu ile Izu Adası yakınlarındaki sularda ortak tatbikat yaptığı bildirilmişti.

Lin, Cuma günü düzenlenen günlük basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine, Japonya'nın Taiwan sorunuyla ilgili olarak "iki Çin" ya da "bir Çin, bir Taiwan" anlayışından uzak duracağına ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklemeyeceğine ilişkin Çin'e bulunduğu net taahhütleri hatırlattı. Sözcü, bu konuların Japonya'nın uyması gereken pozisyon ve ilkeler olduğunu ifade etti.

Sözcü, Japonya'dan tek Çin ilkesi ile Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin özüne bağlı kalmasını, hatalarını derhal düzeltmesini, Taiwan'ın bağımsızlığından yana olan ayrılıkçı güçlere herhangi şekilde göz yummamasını ve destek vermemesini, Doğu ve Güney Çin Denizi ile ilgili konularda söylem ve eylemlerinde dikkatli olmasını ve Taiwan Boğazı'nda ve Çin-Japonya ilişkilerinde barış ve istikrarı zedeleyecek hareketlerden kaçınmasını istedi.

Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, Japonya, Sözcü, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Japonya ve Taiwan'ın ortak deniz tatbikatına karşı çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
13:13 Yazılım krizi en çok uçakları vurdu Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrumda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 17:13:22. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, Japonya ve Taiwan'ın ortak deniz tatbikatına karşı çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement