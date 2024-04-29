Çin, Japonya'ya Diaoyu Adaları konusunda diplomatik girişimlerde bulundu - Son Dakika
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Çin, Japonya'ya Diaoyu Adaları konusunda diplomatik girişimlerde bulundu

Çin Sahil Güvenlik gemilerinin kendi haklarını korumak üzere kolluk tedbirleri aldığı belirtildi. Çin, Japonya'ya iki ülke arasında varılan ilke anlaşmasına riayet etmesi ve durumu daha da tırmandırmaktan kaçınması yönünde güçlü bir çağrı yaptı.

29.04.2024 14:18
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TOKYO, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin, Japonya'nın Diaoyu Adaları'na yönelik ihlal ve provokasyon hamlelerine ilişkin ciddi diplomatik girişimlerde bulundu.

Çin'in Japonya Büyükelçiliği sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada, Çin Sahil Güvenlik gemilerinin yasalar uyarınca kendi haklarını korumak üzere kolluk tedbirleri aldığını belirtti.

Medyada çıkan haberlere göre, iktidardaki Liberal Demokratik Parti genel sekreter vekili Tomomi Inada da dahil olmak üzere Japonya ulusal yasama organının beş üyesi, İşigaki kent yönetimi tarafından düzenlenen sözde "soruşturma grubuna" dahil olarak Diaoyu Adaları yakınlarındaki sulara "teftiş" amacıyla girmiş ve soruşturma yürütmek üzere kıyıya çıkmaları gerektiğini iddia etmişti.

Diaoyu Adası ve bağlı adaların Çin'in öz toprağı olduğunu kaydeden sözcü, Çin'in kendi toprak egemenliğini ve denizdeki hak ve çıkarlarını koruma konusunda sağlam bir kararlılık ve iradeye sahip olduğunu vurguladı.

Sözcü, Japonya'ya iki ülke arasında varılan dört maddelik ilke anlaşmasına riayet etmesi, tüm siyasi provokasyonlara, sahadaki kargaşaya ve kamuoyunda heyecan uyandırma çabalarına son vermesi, ihtilaf ve farklılıkları diyalog ve istişare aracılığıyla düzgün şekilde yönetme yoluna dönmesi ve durumu daha da tırmandırmaktan kaçınması yönünde güçlü bir çağrı yaptıklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Japonya'ya Diaoyu Adaları konusunda diplomatik girişimlerde bulundu - Son Dakika

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