Çin, Jiuquan'dan iki uydu grubunu fırlattı, Uzun Yürüyüş'te 673. görev tamamlandı - Son Dakika
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Çin, Jiuquan'dan iki uydu grubunu fırlattı, Uzun Yürüyüş'te 673. görev tamamlandı

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Çin, Jiuquan\'dan iki uydu grubunu fırlattı, Uzun Yürüyüş\'te 673. görev tamamlandı
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Çin, iki uzaktan algılama uydu grubunu cumartesi günü Jiuquan'dan Uzun Yürüyüş-4B ile uzaya gönderdi. Uydular planlanan yörüngelerine yerleştirildi; fırlatma Uzun Yürüyüş serisinin 673. uçuş görevi oldu.

JİUQUAN, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin, iki uzaktan algılama uydu grubunu cumartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 03.25'te fırlatılan Yaogan-53 grubuna ait 07-09 numaralı uydular ile Yaogan-56 grubuna ait 19-21 numaralı uydular, planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.

Uydu ağırlıklı olarak bilimsel deneyler, arazi kaynaklarına yönelik araştırmalar, mahsul verim tahminleri ile afet önleme ve etkilerini azaltma çalışmalarında kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 673. uçuş görevi oldu.

Çin cuma günü de ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle Yaogan-50 03 uzaktan algılama uydusunu uzaya göndermişti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin, Jiuquan'dan iki uydu grubunu fırlattı, Uzun Yürüyüş'te 673. görev tamamlandı - Son Dakika
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