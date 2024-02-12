Çin Kalkınma Bankası, İleri İmalat Sektörünün Gelişimini Desteklemek İçin 551,8 Milyar Yuan Kredi Verdi

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BEİJİNG, 12 Şubat (Xinhua) -- Çin Kalkınma Bankası geçtiğimiz yıl ülkenin ileri imalat sektörünün ve stratejik öneme sahip gelişmekte olan sektörlerinin gelişimini desteklemek amacıyla 551,8 milyar yuan (yaklaşık 77,68 milyar ABD doları) tutarında kredi verdi.

Ülkenin politika bankasına göre bu fonlar ağırlıklı olarak yeni nesil bilgi teknolojiler, son teknolojili ekipmanlar, yeni malzemeler, yeni enerjili araçlar, enerji tasarrufu, çevre koruma ve biyo-tıp gibi sektörlerin gelişimini desteklemek için kullanıldı.

Banka, kilit teknolojilerin yanı sıra temel öncü teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi için orta ve uzun vadeli fonlar sağladığını ve endüstriyel zincirlerin güçlendirilmesine kredi, yatırım ve tahvil gibi çoklu finansal hizmetlerle yardımcı olduğunu açıkladı.

Banka ayrıca, iştiraklerinden biri tarafından yönetilen ve sektörün geçiş ve iyileştirilmesine odaklanan bir fon aracılığıyla, kilit öneme sahip bir dizi imalat projesinin hayata geçirilmesini kolaylaştırdı.

2023 yılı sonu itibarıyla söz konusu fonun temel yazılım, elektronik malzemeler, endüstriyel internet ve akıllı şebeke gibi sektörlerin endüstriyel zincirlerini kapsayan 76 projeyi finanse etmek için 27,3 milyar yuan sağladığı belirtildi.