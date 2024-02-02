Çin, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yeni Üretici Güçlerini Geliştirecek

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BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu (SASAC), Çin'in merkezi olarak yönetilen kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT'ler) 2024 yılında yeni üretici güçlerin gelişimini hızlandıracağını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, ülkenin etkin yatırımları aktif bir şekilde genişleterek ve yatırım düzeni ile yapısını optimize ederek işletmeleri reel ekonomiye daha fazla katkıda bulunmaya teşvik edeceği belirtilirken, yeni üretici güçlerin geliştirilmesinin tüm bu süreç boyunca önemli bir görev olduğu ifade edildi.

SASAC, şirketleri endüstriyel yenilenme ve geleceğin endüstrilerini geliştirme yönünde teşvik edeceğini açıkladı.

Komisyon buna ek olarak, şirketleri, uzmanlaşmış ve sofistike küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra stratejik gelişmekte olan endüstriler alanında büyük potansiyele ve sağlam büyüme ivmesine sahip unicorn işletmelere yatırım yapmaya teşvik edecek.