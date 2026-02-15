Çin-Kanada İlişkilerine Yeni Dönem - Son Dakika
Çin-Kanada İlişkilerine Yeni Dönem

15.02.2026 10:36
Çin, Kanada ile ikili ilişkilerin sürdürülebilir gelişimi için işbirliğine hazır olduğunu bildirdi.

MÜNİH, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Kanada ile ikili ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesini teşvik etmek için işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang bu açıklamayı, cumartesi günü düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın oturum aralarında Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile yaptığı görüşmede dile getirdi.

Wang, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Çin'e yaptığı son ziyaretin verimli sonuçlar verdiğini ve yeni Kanada hükümetinin Çin'e yönelik yeni bir politika izlediğini, bunun her iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini ve tamamen doğru bir seçim olduğunu gösterdiğini söyledi.

Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Carney'in Çin ile Kanada arasında yeni bir stratejik ortaklık kurulması konusunda mutabakata vardıklarını ve ikili ilişkilerin daha iyi gelişmesi için stratejik rehberlik sağladıklarını kaydetti.

Wang, Çin'in iki liderin ulaştığı önemli mutabakatı uygulamak, engelleri kaldırmak ve çeşitli alanlarda alışveriş ve işbirliğini yeniden başlatmak için Kanada ile çalışmaya hazır olduğunu ve böylece ikili ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesini teşvik edeceğini söyledi.

Anand ise Carney'in Çin ziyaretinin çok başarılı olduğunu ve Kanada-Çin ilişkilerinde yeni bir dönem başlattığını söyledi.

Anand, Çin tarafına Kanada vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı tanıdığı için teşekkür etti ve iki tarafın yakın diyalog ve işbirliğini sürdürmesini, halklar arası alışverişi güçlendirmesini ve ikili ilişkilerin olumlu ve istikrarlı bir şekilde gelişmesini umduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Diplomasi, Kanada, Güncel, Son Dakika

