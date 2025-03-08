Çin, Kanada Ürünlerine Ek Gümrük Vergisi Getiriyor

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin yürüttüğü ayrımcılık karşıtı soruşturmanın sonuçlarına dayanarak Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirecek.

Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Kanada menşeli ithal kolza (kanola) tohumu yağı, yağlı tohum küspesi ve bezelyeye yüzde 100 oranında ek gümrük vergisi uygulanırken, su ürünleri ve domuz etiyse yüzde 25'lik ek vergiye tabi olacak.

Çin yürüttüğü ayrımcılık karşıtı soruşturmada, Kanada'nın bazı Çin ürünlerine uyguladığı kısıtlama tedbirlerinin normal ticaret düzenini bozduğu ve Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarına zarar verdiği sonucuna ulaşmıştı.