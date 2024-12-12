Çin, Kanada'ya İnsani Haklar Uyarısı

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BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Kanada'yı insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya ve Çin'in içişlerine müdahaleye son vermeye çağırdı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly salı günü insan hakları ihlalleri iddiasıyla bazı Çinli yetkililere yönelik yaptırımlar açıklamıştı.

Mao çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Kanada hükümeti, herhangi bir gerçek temel olmaksızın, insan hakları konusunda Çin'e karşı asılsız iddialarda bulunup Çinli yetkililere yasadışı yaptırımlar uygulamıştır" dedi.

Bunun Çin'in içişlerine ağır müdahale teşkil ettiğini ve uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normların ciddi ihlali anlamına geldiğini vurgulayan Mao, Kanada'nın eylemlerine şiddetle karşı çıkıp kınadıklarını belirtti.

Mao, Çin hükümetinin insan merkezli kalkınma felsefesi izlediğini ve insan haklarına saygı gösterip korumaya mutlak önem verdiğini söyledi. Çin'in insan hakları alanında muazzam bir ilerleme kaydettiğini ve küresel insan hakları davasına önemli katkılarda bulunduğunu belirten Mao, önyargısız yaklaşılırsa bunun inkar edilemeyeceğini vurguladı.

Kanada'nın yüz yüze olduğu birçok insan hakları sorunu bulunduğuna ve ülkenin insan hakları sicilinin hiç de temiz olmadığına işaret eden Mao, Kanada'nın yerli nüfusunun günümüzde bile sistematik ırk ayrımcılığı ve haksız muameleyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Mao, "Kanada, bu konuyla ilgilenmek yerine diğer ülkeleri karalamayı ve kötülemeyi seçerek Çin'in sözde insan hakları sorunları hakkında yalanlar yaymıştır. Bu, bir hırsızın 'hırsız var' diye bağırmasına benziyor, ancak Kanada bu konuda dünyayı ikna edemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Gerçeklerin Kanada'nın çifte standardını ve ikiyüzlü yönünü açıkça ortaya koyduğunu söyleyen Mao, Kanada'nın başkalarına insan hakları dersi verecek ya da insan haklarıyla ilgili başka ülkelere parmak sallayacak bir konumda olmadığını belirterek, bir yargıç gibi davranmaya ve keyfi olarak yaptırımlar uygulamaya hakkı olmadığını vurguladı.

Mao, Kanada'dan kendi durumuna odaklanmasını, Çin'in içişlerine karışmaya, insan hakları davası bahanesiyle Çin'in çıkarlarını ve imajını zedelemeye ve basit siyasi şovlarına son vermesini ve söz konusu Çinli yetkililere uyguladığı yasadışı yaptırımları derhal kaldırmasını istedi.

Sözcü, "Egemenliğimizi, güvenliğimizi ve kalkınma çıkarlarımızı kararlılıkla savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağız" dedi.