Çin, Kanada'ya Karşı Anti-Damping Soruşturması Başlattı

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Kanada'dan ithal edilen bezelye nişastasına yönelik anti-damping soruşturması başlattı.

Bakanlık, soruşturmanın ilgili sektörlerdeki yerli işletmelerin başvurusu üzerine salı günü başlatıldığını belirtti.

Elde edilen ilk kanıtlara göre Kanada'dan ithal edilen damping uygulanmış bezelye nişastasının son yıllarda sürekli artış gösterdiğinin, bu ürünlerin fiyatlarının sürekli şekilde Çin'de üretilen bezelye nişastası fiyatlarının altında seyrettiğinin belirlendiğini kaydeden bakanlık, bu durumun yerli sektör için operasyonel zorluklara ve zarara yol açtığını ifade etti.

Çin yasaları ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları uyarınca yerli sektörlerin başvurusunu inceleyen soruşturma makamının, anti-damping soruşturması başlatmak için gerekli şartların oluştuğunu teyit ettiği belirtildi.

Bakanlık, yetkililerin soruşturmayı yasalara uygun şekilde yürüterek bulgulara göre objektif ve tarafsız karar vereceklerini kaydetti.

Anti-damping soruşturmasının yerli sektörleri korumak üzere DTÖ kuralları uyarınca alınan meşru bir ticaret önlemi olduğunu belirten bakanlık, söz konusu soruşturmayla Kanada'nın Çin'e karşı aldığı, DTÖ kurallarını ihlal eden ayrımcı önlemlerinin birbirinden tamamen farklı olduğunu vurguladı.

Genellikle jöle kıvamında noodle çeşitleri olan tel şehriye ve soğuk pirinç eriştesi yapımında kullanılan bezelye nişastası, gıda işleme, ilaç ve tekstil gibi sektörlerde kıvam arttırıcı olarak da kullanılıyor.