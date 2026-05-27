Çin, Kinmen yakınlarında devriye görevleri başlattı

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin sahil güvenlik birimi çarşamba günü Kinmen yakınlarındaki sularda yasalara uygun şekilde kolluk devriye görevleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği Doğu Çin Denizi Bürosu Sözcüsü Zhu Anqing, Fujian Sahil Güvenliği'nin Kinmen yakınlarındaki sularda kontrolünü ve yönetimini güçlendirmek amacıyla mayıs ayı başından bu yana bölgeye görev grupları sevk ettiğini söyledi.

Sözcü, devriye görevlerinin Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki Çinli balıkçıların can ve mal güvenliği ile meşru hak ve çıkarlarının korunmasında, ayrıca Xiamen ve Kinmen çevresindeki sularda seyrüsefer ve faaliyetlerin düzeninin sağlanmasında etkili olduğunu belirtti.