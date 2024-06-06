Çin, Kırgızistan ve Özbekistan Demir Yolu Projesi İçin Anlaşma İmzaladı

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Çin, Kırgızistan ve Özbekistan, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında yapımı planlanan, üç ülkeyi kat edecek demir yolu projesine ilişkin anlaşmayı imzaladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, üç ülkenin liderleri, Pekin'de düzenlenen imza törenine görüntülü tebrik mesajları gönderdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu'nun Çin ile Orta Asya'yı bağlayan stratejik bir proje ve üç ülkenin "Kuşak ve Yol" projesini ortak inşasında kilometre taşı olduğunu belirtti.

Anlaşmanın demir yolunun yapımı için sağlam yasal zemini oluşturduğunu ifade eden Şi, böylece demir yolu projesinin fikirden gerçeğe dönüşme yoluna girdiğini, üç ülkenin işbirliğini ve ortak kalkınmayı geliştirmek üzere birlikte çalışma kararlığını uluslararası topluma gösterdiğini vurguladı.

Şi, Çin'in, projenin inşası için tüm hazırlıkların yapılması ve üç ülke halklarına faydalı olacak, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına fayda sağlayacak bu stratejik kanalın en kısa sürede tamamlanması için Kırgızistan ve Özbekistan ile çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Batı ve Güney Asya'ya açılan yeni bir kanal

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da projenin üç ülkenin "Kuşak ve Yol" işbirliğinin temel taşıyıcısı olduğunu belirterek, tamamlandıktan sonra Asya ile Avrupa ve Basra Körfezi ülkeleri arasında yeni bir ulaştırma hattı oluşturacağına dikkati çekti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ise demir yolunun Çin ile Orta Asya ülkelerini birbirine bağlayan en kısa rota olacağını ve ayrıca Güney Asya ve Orta Doğu'daki yeni pazarları bölge ülkelerinin erişimine açacağının altını çizdi.

Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu'nun, Çin'in batısındaki Sincan Özerk Bölgesi'nin Kaşgar şehrinden başlayarak Kırgızistan'ı kat edip Özbekistan'a ulaşması planlanıyor. Demir yolunun gelecekte ilave ağlarla Batı Asya ve Güney Asya ülkelerine bağlanması hedefleniyor.