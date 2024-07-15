Çin Komünist Partisi, 3. Genel Oturumda Ekonomik Hedefleri Belirliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Komünist Partisi, 3. Genel Oturumda Ekonomik Hedefleri Belirliyor

Çin'de Komünist Parti'nin 3. Genel Oturumu, ülkenin gelecek 10 yıllık ekonomik hedeflerini belirlemek amacıyla başladı. Toplantıda, ülkenin kalkınma ve reform programı ele alınacak ve stratejik kararlar alınacak. ÇKP, genelde ekonomik ve reform konularında kritik kararların alındığı bu oturumu 5 yılda bir düzenliyor.

15.07.2024 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Partisinin (ÇKP), ülkenin gelecek 10 yıldaki ekonomik hedeflerini tayin edecek reform konulu 3. Genel Oturumu (plenum) bu sabah başkent Pekin'de başladı.

Xinhua ajansının haberine göre, ÇKP'nin Ekim 2022'de düzenlediği 20. Ulusal Kongresi'nde 5 yıllığına seçilen Merkez Komitenin 3. Genel Oturumu başladı.

Başkent Pekin'de düzenlenen toplantıda, ülkenin kalkınma ve reform programını, ulusal, küresel ve ulusal ekonomik stratejisini şekillendirecek kararlar ele alınacak.

Toplantıda, partinin üst yönetim organı olan ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu adına çalışma raporu sunan Çin Devlet Başkanı ve Parti Genel Sekreteri Şi Cinping, reform sürecinin kapsamlı şekilde derinleştirilmesi ve Çin modernleşmesinin ilerletilmesine ilişkin karar taslağını da açıkladı.

3. Genel Oturum, ekonomik stratejiyi belirliyor

Parti teamüllerine göre, 5 yılda bir seçilen Merkez Komite, görev süresinde 7 genel oturum yapıyor.

3. Genel Oturum da bu toplantıların en önemlisi olarak görülüyor. Burada ülke ekonomisinin gidişatını belirleyecek stratejik kararlar alınıyor ve ülkenin gelecek 5 ila 10 yıldaki ekonomi politikaları ve reform doğrultusunu çizen genel siyaset çerçevesi şekilleniyor.

ÇKP, genelde ekonomik ve reform konularında kritik kararların alındığı 3. Genel Oturumu 5 yılda bir düzenlenen Ulusal Kongre'yi takip eden yılın sonbaharında yapıyor. Ancak 2022'de yapılan 20. Ulusal Kongre'nin ardından ekonomide Kovid-19 sonrası kırılganlığın sürdüğü 2023 yılı sonbaharında genel kurul toplantısı yapılmamıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Komünist Partisi, 3. Genel Oturumda Ekonomik Hedefleri Belirliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:56 Laneti devam ediyor Harry Kane yine kupa kazanamadı Laneti devam ediyor! Harry Kane yine kupa kazanamadı
09:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
08:08 Türkiye’nin en karanlık ve uzun gecesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti Türkiye'nin en karanlık ve uzun gecesi! 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
09:35 Yılmaz Morgül’den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun Yılmaz Morgül'den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun
09:35 Hepsi aynı noktaya dikkat çekti Süper Lig’in devlerinden 15 Temmuz mesajı Hepsi aynı noktaya dikkat çekti! Süper Lig'in devlerinden 15 Temmuz mesajı
09:21 Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
09:10 Copa America’da şampiyon Arjantin 16. kez kupayı müzesine götürdü Copa America'da şampiyon Arjantin! 16. kez kupayı müzesine götürdü
08:25 Siyasilerden 15 Temmuz mesajları: Darbeler dönemi bir daha açılmamak üzere kapanmıştır Siyasilerden 15 Temmuz mesajları: Darbeler dönemi bir daha açılmamak üzere kapanmıştır
08:19 Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı Ayakta alkışlandı Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı! Ayakta alkışlandı
07:47 Can Yaman, yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Can Yaman, yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
00:55 Düğünde kavga Sandalyeler havada uçuştu, 4 kişi hastanelik oldu Düğünde kavga! Sandalyeler havada uçuştu, 4 kişi hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 10:24:02. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Komünist Partisi, 3. Genel Oturumda Ekonomik Hedefleri Belirliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement