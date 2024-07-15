Çin Komünist Partisi, 3. Genel Oturumda Ekonomik Hedefleri Belirliyor

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Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Partisinin (ÇKP), ülkenin gelecek 10 yıldaki ekonomik hedeflerini tayin edecek reform konulu 3. Genel Oturumu (plenum) bu sabah başkent Pekin'de başladı.

Xinhua ajansının haberine göre, ÇKP'nin Ekim 2022'de düzenlediği 20. Ulusal Kongresi'nde 5 yıllığına seçilen Merkez Komitenin 3. Genel Oturumu başladı.

Başkent Pekin'de düzenlenen toplantıda, ülkenin kalkınma ve reform programını, ulusal, küresel ve ulusal ekonomik stratejisini şekillendirecek kararlar ele alınacak.

Toplantıda, partinin üst yönetim organı olan ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu adına çalışma raporu sunan Çin Devlet Başkanı ve Parti Genel Sekreteri Şi Cinping, reform sürecinin kapsamlı şekilde derinleştirilmesi ve Çin modernleşmesinin ilerletilmesine ilişkin karar taslağını da açıkladı.

3. Genel Oturum, ekonomik stratejiyi belirliyor

Parti teamüllerine göre, 5 yılda bir seçilen Merkez Komite, görev süresinde 7 genel oturum yapıyor.

3. Genel Oturum da bu toplantıların en önemlisi olarak görülüyor. Burada ülke ekonomisinin gidişatını belirleyecek stratejik kararlar alınıyor ve ülkenin gelecek 5 ila 10 yıldaki ekonomi politikaları ve reform doğrultusunu çizen genel siyaset çerçevesi şekilleniyor.

ÇKP, genelde ekonomik ve reform konularında kritik kararların alındığı 3. Genel Oturumu 5 yılda bir düzenlenen Ulusal Kongre'yi takip eden yılın sonbaharında yapıyor. Ancak 2022'de yapılan 20. Ulusal Kongre'nin ardından ekonomide Kovid-19 sonrası kırılganlığın sürdüğü 2023 yılı sonbaharında genel kurul toplantısı yapılmamıştı.