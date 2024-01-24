Çin Komünist Partisi Heyeti Maldivler\'i Ziyaret Etti

MALE, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nden (ÇKP) bir heyet, 21-23 Ocak tarihlerinde Maldivler'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında iki taraf, çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini derinleştirme konusunda mutabakata vardı.

ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası Departman Başkan Yardımcısı Sun Haiyan liderliğindeki heyet, Maldivler İlerici Partisi ve Ulusal Halk Kongresi koalisyonunun lideri olan Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, Meclis Başkanı Mohamed Aslam, Dışişleri Bakanı Moosa Zameer ve önde gelen siyasi partilerin liderleriyle bir araya geldi.

Maldivler-Çin parlamento dostluk grubu ve medya temsilcileriyle de görüşen Çin heyeti ayrıca halklar arası etkileşim konulu bir etkinliğe katıldı.

İki taraf, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirme ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Maldivler topluluğunun inşasını ortaklaşa destekleme sözü verdi.