 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin Komünist Partisi Heyeti Maldivler'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Komünist Partisi Heyeti Maldivler'i Ziyaret Etti

Çin Komünist Partisi'nden bir heyet, Maldivler'i ziyaret ederek çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirme konusunda mutabakata vardı. Heyet, Maldivler Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirdi ve halklar arası etkileşimi artırmak için etkinliklere katıldı. İki taraf, Çin-Maldivler topluluğunun inşasını destekleme sözü verdi.

Çin Komünist Partisi Heyeti Maldivler\'i Ziyaret Etti
24.01.2024 - 13:28,
Abone Ol

MALE, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nden (ÇKP) bir heyet, 21-23 Ocak tarihlerinde Maldivler'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında iki taraf, çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini derinleştirme konusunda mutabakata vardı.

ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası Departman Başkan Yardımcısı Sun Haiyan liderliğindeki heyet, Maldivler İlerici Partisi ve Ulusal Halk Kongresi koalisyonunun lideri olan Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, Meclis Başkanı Mohamed Aslam, Dışişleri Bakanı Moosa Zameer ve önde gelen siyasi partilerin liderleriyle bir araya geldi.

Maldivler-Çin parlamento dostluk grubu ve medya temsilcileriyle de görüşen Çin heyeti ayrıca halklar arası etkileşim konulu bir etkinliğe katıldı.

İki taraf, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirme ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Maldivler topluluğunun inşasını ortaklaşa destekleme sözü verdi.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Maldiv, Çin, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Komünist Partisi Heyeti Maldivler'i Ziyaret Etti - Son Dakika


22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi

Son Dakika
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:40:27. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Komünist Partisi Heyeti Maldivler'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement