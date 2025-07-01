Çin Komünist Partisi Üye Sayısı 100 Milyonu Aştı

Çin, iktidardaki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 104'üncü yıl dönümünde üye sayısının 100 milyonu aştığını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, ÇKP'nin 100 milyon üyeyi aşmasını kutladı.

Mao, bunun partisi için "önemli bir dönüm noktası" olduğunu belirterek ÇKP, 1921'de kurulduğunda 60'tan az üyesinin olduğunu vurguladı.

Xinhua haber ajansının ÇKP Merkez Komitesi Organizasyon Departmanı tarafından yayımlanan rapora dayandırdığı haberine göre, ÇKP, 2024 sonunda 2023'e göre yaklaşık 1 milyon artışla 100 milyondan fazla üyeye sahip oldu.

Raporda yer alan veriler, 2024'te 2 milyondan fazla kişinin ÇKP'ye katıldığını gösterirken bu kişilerin, yüzde 52'si üretim ve iş gücünün ön saflarında, yüzde 54'ü yüksekokul veya üzeri diplomaya sahip ve yüzde 83'ü ise 35 yaş ve altındaki vatandaşlar olarak kayda geçti.

2024 sonunda, partinin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan yaklaşık 31 milyon kadın üyesi olduğu belirtilirken bu oran, bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artış gösterdi.

Raporda ayrıca, işçiler ve çiftçilerin tüm ÇKP üyelerinin yaklaşık yüzde 33'ünü oluşturduğu aktarıldı.

ÇKP, 1 Temmuz'da 104'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor.