Çin, Körfez Ülkelerinin Egemenliğine Saygı Çağrısı Yaptı
Çin, Körfez Ülkelerinin Egemenliğine Saygı Çağrısı Yaptı

09.03.2026 19:45
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Körfez ülkelerinin güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimde taraf olmadığı halde hedef olan Körfez ülkelerinin egemenliğine ve güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Vang, Kuveytli mevkidaşı Es-Sabah ile görüşmesinde, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının tetiklediği bu savaşın tüm taraflara zarar verdiği ve asla yaşanmaması gerektiğinin altını çizerek, "Körfez ülkelerinin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli, masum sivillere ve askeri olmayan hedeflere yönelik her saldırı kınanmalı." dedi.

Çin'in Körfez ülkelerinin diyalog ve müzakerelere yönelik çağrılarını takdir ettiğini dile getiren Vang, "Ateşkesin sağlanarak çatışmanın en kısa sürede sonlandırılması acil öncelik olmalı." ifadesini kullandı.

Bakan Vang, Çin'in barışa yönelik çabalarını sürdüreceğini, bu amaçla bölge ülkelerine gönderilen Orta Doğu Özel Temsilcisi Cay Cün'ün halihazırda temaslara başladığını kaydetti.

"Temel çözüm, herkesin uluslararası hukuka uyduğu doğru yola dönmektir"

Bahreynli mevkidaşı ez-Zeyani ile görüşmesinde de Çin'in Körfez bölgesinde hızla yükselen gerilimden derin endişe duyduğunu belirten Vang, "Askeri operasyonlara derhal son verilmeli ve çatışmanın daha fazla yayılması önlenmeli. Bu tıkanıklığı aşmanın yolu en kısa zamanda diyaloğa ve müzakerelere dönmek ve barışı tesis etmek için çaba göstermektir. Temel çözüm, herkesin uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına uyduğu doğru yola dönmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Vang, Çin'in, Körfez ülkelerinin stratejik ortağı ve sorumlu bir büyük ülke olarak çatışmaların sonlandırılmasını ve barışın tesis edilmesini etkin şekilde desteklediğini, Körfez bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana Rusya, İran, Fransa, Umman, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yapmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Körfez, Güncel, Son Dakika

19:53
Putin’den Avrupa’ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
Putin'den Avrupa'ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
19:50
Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini
Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini
18:49
Aliyev’den İran’ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney’e tebrik mektubu
Aliyev'den İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e tebrik mektubu
18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
18:36
Trump’tan İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim
Trump'tan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim
18:18
Özgür Özel’e bir soruşturma daha
Özgür Özel'e bir soruşturma daha
