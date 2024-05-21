Çin, Kuaizhou-11 Y4 roketiyle dört yeni uyduyu uzaya gönderdi - Son Dakika
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Çin, Kuaizhou-11 Y4 roketiyle dört yeni uyduyu uzaya gönderdi

Çin, Kuaizhou-11 Y4 roketiyle dört yeni uyduyu uzaya gönderdi

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Kuaizhou-11 Y4 taşıyıcı roketiyle dört yeni uyduyu uzaya gönderdi. Wuhan-1 uydusu ve ultra düşük yörünge teknolojili test uydusu da dahil olmak üzere dört uydu, planlanan yörüngelerine girdi. Bu fırlatma, Kuaizhou roket serisinin 32. uçuş görevi oldu.

21.05.2024 14:50
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JİUQUAN, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Kuaizhou-11 Y4 taşıyıcı roketiyle uzaya dört yeni uydu gönderdi.

Ticari roket Salı günü Beijing saatiyle 12.15'te fırlatma alanından havalandı.

Wuhan-1 uydusu ve ultra düşük yörünge teknolojili test uydusunun da içinde bulunduğu dört uydu planlanan yörüngelerine girdi.

Fırlatma, Kuaizhou roket serisinin 32. uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua

Wuhan, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Kuaizhou-11 Y4 roketiyle dört yeni uyduyu uzaya gönderdi - Son Dakika

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