Çin, Küba'ya Yardım Sağlamaya Devam Edecek

BEİJİNG, 19 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Küba halkının yaşamının iyileştirilmesinde Küba'daki parti ve hükümete güçlü destek verdiklerini ve mevcut zorlukların üstesinden gelmesi için bu ülkeye yardım sağlamaya devam edecekleri söyledi.
Lin, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında, Batı medyasının bildirdiğine göre önceki gün Küba'nın Santiago kentinde gıda ve elektrik sıkıntıları nedeniyle patlak veren protesto hakkındaki bir soruyu yanıtlarken söz konusu açıklamayı yaptı.
Çin'in ilgili haberleri takip ettiğini belirten Lin, halkın yaşamının iyileştirilmesinde ve istikrarın korunmasında Küba'daki parti ve hükümete güçlü destek verdiklerini ve Küba'nın iç işlerine dışarıdan müdahale edilmesine kararlılıkla karşı çıktıklarını söyledi.
Lin, Küba'nın iyi bir dostu, yoldaşı ve kardeşi olan Çin'in, mevcut zorlukların üstesinden gelmesi için Küba'ya yardım sağlamaya devam edeceğini belirtti.
"ABD'nin Küba'ya karşı uzun süredir uyguladığı ambargonun, Küba'nın ulusal kalkınması ve halkın yaşamında ciddi zorluklara yol açtığını vurgulamak isterim" diyen sözcü, Çin'in ABD'yi Küba'ya yönelik ambargo ve yaptırımları derhal kaldırmaya ve her türlü müdahale girişimine son vermeye çağırdığını kaydetti.
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