Çin, Küresel Altın Piyasasında Lider Konumuna Yükseldi

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SHANGHAİ, 29 Temmuz (Xinhua) -- Dünya Altın Konseyi CEO'su David Tait, Çin'in altın piyasasında birçok önemli alanda takipçi olmaktan çıkarak lider konumuna yükseldiğini ve önümüzdeki yıllarda küresel altın piyasasında inovasyonu yönlendirmeye devam edeceğini söyledi.

Tait bu açıklamayı 27-28 Temmuz tarihlerinde Shanghai'da düzenlenen 2024 Çin Altın Kongresi'nde yaptı.

Tait, 1990'ların başından itibaren Çin'in altına olan talebinin istikrarlı bir büyüme gösterdiğini ve 2002 yılında Shanghai Altın Borsası'nın kurulmasıyla önemli bir dönüm noktasına ulaştığını belirtti.

Tait, "Çin, son dönemdeki güçlü ekonomik büyümesi sayesinde küresel altın piyasasında liderlik konumuna ulaştı. Art arda 10 yılı aşkın bir süredir dünyanın en büyük altın tüketicisi olan Çin, art arda 15 yıldır da etkileyici bir şekilde dünyanın en büyük altın üreticisi konumunu elinde tutuyor" dedi.

2024 Çin Altın Kongresi'nde açıklanan verilere göre, 2024 yılının ilk yarısında Çin'in altın üretimi 179,634 tona, altın tüketimi ise 523,753 tona ulaştı.

Çin Altın Birliği ve Dünya Altın Konseyi tarafından ortaklaşa düzenlenen 2024 Çin Altın Kongresi'ne yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 2.000 katılımcı iştirak etti.