Çin, Küresel Altın Piyasasında Lider Konumuna Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Küresel Altın Piyasasında Lider Konumuna Yükseldi

Dünya Altın Konseyi CEO'su David Tait, Çin'in altın piyasasında lider konumuna yükseldiğini ve küresel altın piyasasında inovasyonu yönlendirmeye devam edeceğini belirtti. Çin, dünyanın en büyük altın tüketicisi ve üreticisi konumunda bulunuyor. 2024 Çin Altın Kongresi'nde açıklanan verilere göre, Çin'in altın üretimi 179,634 tona, altın tüketimi ise 523,753 tona ulaştı.

29.07.2024 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SHANGHAİ, 29 Temmuz (Xinhua) -- Dünya Altın Konseyi CEO'su David Tait, Çin'in altın piyasasında birçok önemli alanda takipçi olmaktan çıkarak lider konumuna yükseldiğini ve önümüzdeki yıllarda küresel altın piyasasında inovasyonu yönlendirmeye devam edeceğini söyledi.

Tait bu açıklamayı 27-28 Temmuz tarihlerinde Shanghai'da düzenlenen 2024 Çin Altın Kongresi'nde yaptı.

Tait, 1990'ların başından itibaren Çin'in altına olan talebinin istikrarlı bir büyüme gösterdiğini ve 2002 yılında Shanghai Altın Borsası'nın kurulmasıyla önemli bir dönüm noktasına ulaştığını belirtti.

Tait, "Çin, son dönemdeki güçlü ekonomik büyümesi sayesinde küresel altın piyasasında liderlik konumuna ulaştı. Art arda 10 yılı aşkın bir süredir dünyanın en büyük altın tüketicisi olan Çin, art arda 15 yıldır da etkileyici bir şekilde dünyanın en büyük altın üreticisi konumunu elinde tutuyor" dedi.

2024 Çin Altın Kongresi'nde açıklanan verilere göre, 2024 yılının ilk yarısında Çin'in altın üretimi 179,634 tona, altın tüketimi ise 523,753 tona ulaştı.

Çin Altın Birliği ve Dünya Altın Konseyi tarafından ortaklaşa düzenlenen 2024 Çin Altın Kongresi'ne yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 2.000 katılımcı iştirak etti.

Kaynak: Xinhua

CEO, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Küresel Altın Piyasasında Lider Konumuna Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
15:37 Hulusi Akar, CHP’li vekilin ’Mavi Vatan’ ifadesine tepki gösterdi Hulusi Akar, CHP'li vekilin 'Mavi Vatan' ifadesine tepki gösterdi
15:14 Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
15:58 Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi
15:45 Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı
15:14 Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 18:12:00. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, Küresel Altın Piyasasında Lider Konumuna Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement