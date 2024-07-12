Çin, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni destekleyeceğini belirtti - Son Dakika
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Çin, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni destekleyeceğini belirtti

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in kendi modernleşme deneyiminden istifade ederek, müşterek şekilde kalkınan küresel bir topluluk inşasını destekleyeceğini belirtti. Wang, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin doğru zamanda ve umut verici bir beklentiyle hayata geçirilmesini güçlü şekilde teşvik eden Çin'in, Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne dayanak olacağını, tüm ülkelerdeki halkların gerçek ihtiyaçlarına odaklanacağını, Küresel Güney işbirliğini derinleştireceğini ve tüm taraflar arasında kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendireceğini söyledi.

12.07.2024 18:05
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BEİJİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in kendi modernleşme deneyiminden istifade ederek, müşterek şekilde kalkınan küresel bir topluluk inşasını destekleyeceğini belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Cuma günü Beijing'de düzenlenen Ortak Kalkınma için Küresel Eylem Forumu 2. Üst Düzey Konferansı'nın açılış töreninde söz konusu açıklamayı yaptı.

ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olarak da görev yapan Wang, yaklaşık üç yıl önce Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin önerilmesinden bu yana, işbirliği mekanizmasının elde ettiği verimli sonuçlarla sürekli güçlendiğini, ayrıca uluslararası toplumdan geniş çaplı takdir ve aktif katılım aldığını söyledi.

Wang, sürdürülebilir kalkınma için güçlü bir ivme oluşturmak üzere finansman kanallarını zenginleştirmeye, işbirliği modellerinde yenilikler yapmaya, kapasite inşasını güçlendirmeye, ortaklık ağlarını genişletmeye, tüm taraflarla eylemler koordine etmeye ve kararlılıkla çaba göstermeye devam etmek istediklerini ifade etti.

Wang, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin doğru zamanda ve umut verici bir beklentiyle hayata geçirilmesini güçlü şekilde teşvik eden Çin'in, Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne dayanak olacağını, tüm ülkelerdeki halkların gerçek ihtiyaçlarına odaklanacağını, Küresel Güney işbirliğini derinleştireceğini ve tüm taraflar arasında kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendireceğini söyledi.

"Sürdürülebilir Kalkınmayı Teşvik Etmek: Daha İyi Bir Gelecek İçin Kesintisiz Eylem" temalı konferansa Ulusal Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Ajansı ev sahipliği yaptı. 160'tan fazla ülke, uluslararası kuruluş ve diğer kurumlardan temsilciler, konferansa çevrimiçi ve fiili olarak katıldı.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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