Çin-Kuzey Kore Uçuşları Yeniden Başladı

30.03.2026 07:21
Kovid-19 nedeniyle kesilen uçuşlar, Air China'nın seferleriyle yeniden başladı.

Kovid-19 salgınıyla birlikte uzun süre askıya alınan Çin-Kuzey Kore arasındaki hava yolu ulaşımı yeniden başladı. Bu sabah gerçekleştirilen uçuş, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

6 YIL SONRA İLK UÇAK HAVALANDI

Çin’in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air China’ya ait “CA121” sefer sayılı uçak, yerel saatle 08.05’te Pekin’den kalkarak 11.00’de Pyongyang’a ulaştı. Böylece salgın sonrası iki ülke arasındaki ilk düzenli yolcu uçuşu gerçekleşmiş oldu.

HAFTADA İKİ SEFER PLANLANIYOR

Air China, Pekin-Pyongyang hattında “CA121/CA122” seferleriyle haftada iki yönlü uçuş gerçekleştirmeyi planlıyor. Uçuşların Boeing 737-800 tipi uçaklarla yapılacağı belirtildi.

KUZEY KORE SEFERLERİ ARTIRDI

Kuzey Kore’nin ulusal hava yolu şirketi Air Koryo da 2023 sonunda Çin’e uçuşlarını yeniden başlatmıştı. Şirket halihazırda Pekin ve Şınyang’a haftada ikişer sefer düzenliyor.

TREN SEFERLERİ DE YENİDEN BAŞLADI

İki ülke arasındaki normalleşme yalnızca hava yolu ile sınırlı kalmadı. Kovid-19 nedeniyle durdurulan tren seferleri de bu ayın ortasında yeniden başlatıldı. Böylece kara ve hava ulaşımında önemli bir eşik aşılmış oldu.

SINIRLARDA NORMALLEŞME SÜRECİ HIZLANDI

Uzmanlar, uçuşların yeniden başlamasının Çin ile Kuzey Kore arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin canlanmasına katkı sağlayacağını belirtiyor. Atılan adımlar, pandemi sonrası bölgedeki izolasyonun kademeli olarak sona erdiğine işaret ediyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Muğla’da sel felaketi: 1 ölü, 1 yaralı Muğla'da sel felaketi: 1 ölü, 1 yaralı
Kapaklı’da 8 Şüpheli Tutuklandı Kapaklı'da 8 Şüpheli Tutuklandı
ABD’de milyonlar, Trump’a karşı “Krallara Hayır“ protestosu düzenledi ABD'de milyonlar, Trump'a karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenledi
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdi İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi
Zelenski’den gündem yaratacak iddia Listede İncirlik de var Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var
İsrail’in İran planını Türkiye çökertti Erdoğan’dan Trump’a “Vururuz“ resti İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a "Vururuz" resti

08:13
Attığı mesajdan sonra olanlara kendi de inanamadı
Attığı mesajdan sonra olanlara kendi de inanamadı
07:56
Fenerbahçe’den bomba karar Yıldız ismi neredeyse bedava verecekler
Fenerbahçe'den bomba karar! Yıldız ismi neredeyse bedava verecekler
07:46
Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu, bakın nerede ortaya çıktı
Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu, bakın nerede ortaya çıktı
07:39
Trump’ın mesajıyla piyasalar alev aldı Petrol 116 doların üzerine çıktı
Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı
07:12
Trump’tan Hürmüz Boğazı’na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık
06:52
Vatandaşlardan şikayet yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Vatandaşlardan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
