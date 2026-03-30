Çin-Kuzey Kore Uçuşları Yeniden Başladı

Kovid-19 salgınıyla birlikte uzun süre askıya alınan Çin-Kuzey Kore arasındaki hava yolu ulaşımı yeniden başladı. Bu sabah gerçekleştirilen uçuş, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

6 YIL SONRA İLK UÇAK HAVALANDI

Çin’in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air China’ya ait “CA121” sefer sayılı uçak, yerel saatle 08.05’te Pekin’den kalkarak 11.00’de Pyongyang’a ulaştı. Böylece salgın sonrası iki ülke arasındaki ilk düzenli yolcu uçuşu gerçekleşmiş oldu.

HAFTADA İKİ SEFER PLANLANIYOR

Air China, Pekin-Pyongyang hattında “CA121/CA122” seferleriyle haftada iki yönlü uçuş gerçekleştirmeyi planlıyor. Uçuşların Boeing 737-800 tipi uçaklarla yapılacağı belirtildi.

KUZEY KORE SEFERLERİ ARTIRDI

Kuzey Kore’nin ulusal hava yolu şirketi Air Koryo da 2023 sonunda Çin’e uçuşlarını yeniden başlatmıştı. Şirket halihazırda Pekin ve Şınyang’a haftada ikişer sefer düzenliyor.

TREN SEFERLERİ DE YENİDEN BAŞLADI

İki ülke arasındaki normalleşme yalnızca hava yolu ile sınırlı kalmadı. Kovid-19 nedeniyle durdurulan tren seferleri de bu ayın ortasında yeniden başlatıldı. Böylece kara ve hava ulaşımında önemli bir eşik aşılmış oldu.

SINIRLARDA NORMALLEŞME SÜRECİ HIZLANDI

Uzmanlar, uçuşların yeniden başlamasının Çin ile Kuzey Kore arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin canlanmasına katkı sağlayacağını belirtiyor. Atılan adımlar, pandemi sonrası bölgedeki izolasyonun kademeli olarak sona erdiğine işaret ediyor.