Çin, Laos, Myanmar ve Tayland Sınır Ötesi Suçlara Karşı Ortak Mücadelede İşbirliğini Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Laos, Myanmar ve Tayland Sınır Ötesi Suçlara Karşı Ortak Mücadelede İşbirliğini Artırıyor

Çin, Laos, Myanmar ve Tayland, sınır ötesi suçlara karşı yürütülen ortak mücadeleyi artırma kararı aldı. Dışişleri bakanları, bölgenin barış ve huzurunu korumak amacıyla işbirliğini güçlendirmek ve sınır ötesi suçlarla mücadele çabalarını yoğunlaştırmak konusunda mutabık kaldı.

17.08.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Laos, Myanmar ve Tayland, sınır ötesi suçlara karşı yürütülen ortak mücadeleyi artırma kararı aldı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, bu 4 ülkenin dışişleri bakanları, Tayland'ın Chiang Mai kentinde düzenlenen toplantıda sınır ötesi suçları ele aldı.

Dışişleri bakanları, toplantıda bölgenin barış ve huzurunu ortaklaşa korumak amacıyla işbirliğini güçlendirmek, daha yakın koordinasyonu sürdürmek ve çevrim içi yasa dışı bahis ve dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan ticareti gibi sınır ötesi suçlarla mücadele çabalarını yoğunlaştırmak konusunda mutabık kaldı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yaptığı konuşmada, güvenliğin tüm ülkelerin kalkınması için önemli olduğuna işaret ederek, bölgede çevrim içi bahis ve dolandırıcılık gibi sınır ötesi suç eylemlerinin sürdüğünü, insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye attığını ve sosyal istikrarı ve ulusal imajı etkilediğini belirtti.

Vang, bölge ülkelerinin bu suçlarla mücadele etmek için ortak çabalarını artırdıklarında suç oranlarının tersine çevrilebileceğine dikkati çekerek, egemenliğe karşılıklı saygı temelinde, 4 ülkenin sınır ötesi suçlarla mücadele etmek için ortaklaşa bir dizi faaliyet yürüttüğünü ve geçen yıldan bu yana yasa dışı bahis ve dolandırıcılığa karışan 50 binden fazla kişiyi tutukladığını dile getirdi.

Sınır kontrollerinin sıkılaştırılması, kötü niyetli kişilerin ve yasa dışı sınır geçiş yollarının tamamen engellenmesi çağrısında bulunan Vang, istihbarat ve bilgi alışverişinin kolaylaştırılması, teknoloji ve teçhizatın entegrasyonun sağlanması ve ortak operasyonların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Vang, ülkelerin hukuki ve adli alanlarda da değişim ve işbirliğini derinleştirmeleri, adli ve kolluk eğitimi ve koordineli eğitimler gerçekleştirmeleri, mücadele ve yönetişim kapasitelerini de artırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Vang'dan Myanmar'ın iç işlerine karışılmaması uyarısı

Vang, toplantıda ayrıca, hiçbir tarafın Myanmar'ın iç işlerine karışmaması gerektiğini kaydederek, "Myanmar'daki mevcut durum endişe kaynağı olmaya devam ediyor ve uyulması gereken 3 temel çizgi var: Myanmar iç çatışmalara maruz kalmamalı, ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) ailesinden koparılmamalı ve dış güçler tarafından sızılmasına ve müdahale edilmesine izin verilmemeli." dedi.

Myanmar'da iç barışın sağlanması ve halkın mevcut durumun üstesinden gelebilmesi için ülkeye ortaklaşa destek vermeyi teklif eden Vang, "Hiç kimse Myanmar'ın istikrar ve kalkınmaya kavuşmasını komşularından daha fazla istemez." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, istanbul, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Laos, Myanmar ve Tayland Sınır Ötesi Suçlara Karşı Ortak Mücadelede İşbirliğini Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:11 Hababam Sınıfı’nın ’Bacaksız’ı Tuncay Akça’dan acı haber Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'dan acı haber
11:56 Wanda Nara dudak dudağa Icardi’yi yıkan video Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video
11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
08:44 Bu nasıl sorumsuzluk İzmir’i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu
20:55 İzmir alev alev Ekiplerin evlere kadar ulaşan alevlerle mücadelesi devam ediyor İzmir alev alev! Ekiplerin evlere kadar ulaşan alevlerle mücadelesi devam ediyor
17:26 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş’tan olay paylaşım 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım
16:53 Mourinho’dan Ferdi ve Fred kararı Fenerbahçe’nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan Ferdi ve Fred kararı! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu
16:19 Artvin’de dudağını arı sokan adam hayatını kaybetti Artvin'de dudağını arı sokan adam hayatını kaybetti
16:12 Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig’deki 3. hafta maçları ertelendi Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig'deki 3. hafta maçları ertelendi
16:11 Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor
16:07 İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı
15:54 Meclis’teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel’den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim Meclis'teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel'den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim
15:48 Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı! Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi
15:42 Wilfried Zaha’nın Galatasaray’dan ayrılmasına imkan yok İşte sebebi Wilfried Zaha'nın Galatasaray'dan ayrılmasına imkan yok! İşte sebebi
15:31 Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumrukladığı anın en net görüntüsü Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 13:41:38. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, Laos, Myanmar ve Tayland Sınır Ötesi Suçlara Karşı Ortak Mücadelede İşbirliğini Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement