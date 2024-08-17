Çin, Laos, Myanmar ve Tayland Sınır Ötesi Suçlara Karşı Ortak Mücadelede İşbirliğini Artırıyor

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Çin, Laos, Myanmar ve Tayland, sınır ötesi suçlara karşı yürütülen ortak mücadeleyi artırma kararı aldı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, bu 4 ülkenin dışişleri bakanları, Tayland'ın Chiang Mai kentinde düzenlenen toplantıda sınır ötesi suçları ele aldı.

Dışişleri bakanları, toplantıda bölgenin barış ve huzurunu ortaklaşa korumak amacıyla işbirliğini güçlendirmek, daha yakın koordinasyonu sürdürmek ve çevrim içi yasa dışı bahis ve dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan ticareti gibi sınır ötesi suçlarla mücadele çabalarını yoğunlaştırmak konusunda mutabık kaldı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yaptığı konuşmada, güvenliğin tüm ülkelerin kalkınması için önemli olduğuna işaret ederek, bölgede çevrim içi bahis ve dolandırıcılık gibi sınır ötesi suç eylemlerinin sürdüğünü, insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye attığını ve sosyal istikrarı ve ulusal imajı etkilediğini belirtti.

Vang, bölge ülkelerinin bu suçlarla mücadele etmek için ortak çabalarını artırdıklarında suç oranlarının tersine çevrilebileceğine dikkati çekerek, egemenliğe karşılıklı saygı temelinde, 4 ülkenin sınır ötesi suçlarla mücadele etmek için ortaklaşa bir dizi faaliyet yürüttüğünü ve geçen yıldan bu yana yasa dışı bahis ve dolandırıcılığa karışan 50 binden fazla kişiyi tutukladığını dile getirdi.

Sınır kontrollerinin sıkılaştırılması, kötü niyetli kişilerin ve yasa dışı sınır geçiş yollarının tamamen engellenmesi çağrısında bulunan Vang, istihbarat ve bilgi alışverişinin kolaylaştırılması, teknoloji ve teçhizatın entegrasyonun sağlanması ve ortak operasyonların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Vang, ülkelerin hukuki ve adli alanlarda da değişim ve işbirliğini derinleştirmeleri, adli ve kolluk eğitimi ve koordineli eğitimler gerçekleştirmeleri, mücadele ve yönetişim kapasitelerini de artırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Vang'dan Myanmar'ın iç işlerine karışılmaması uyarısı

Vang, toplantıda ayrıca, hiçbir tarafın Myanmar'ın iç işlerine karışmaması gerektiğini kaydederek, "Myanmar'daki mevcut durum endişe kaynağı olmaya devam ediyor ve uyulması gereken 3 temel çizgi var: Myanmar iç çatışmalara maruz kalmamalı, ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) ailesinden koparılmamalı ve dış güçler tarafından sızılmasına ve müdahale edilmesine izin verilmemeli." dedi.

Myanmar'da iç barışın sağlanması ve halkın mevcut durumun üstesinden gelebilmesi için ülkeye ortaklaşa destek vermeyi teklif eden Vang, "Hiç kimse Myanmar'ın istikrar ve kalkınmaya kavuşmasını komşularından daha fazla istemez." dedi.