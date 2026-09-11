Çin-Laos tatbikatında robot köpekler arama ve kurtarma görevinde kullanıldı

VİYENTİYAN, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Laos, Laos'un başkenti Viyentiyan'da ortak insani tıbbi kurtarma tatbikatı düzenliyor.

"Barış Treni-2026" adlı ortak tatbikatın çarşamba günkü karma birlik eğitiminde sahaya sürülen dört ayaklı robot köpekler ve insansız ekipmanlar arama, kurtarma, yaralı tahliyesi gibi görevlerde başarıyla kullanıldı.