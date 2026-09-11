Çin-Laos tatbikatında robot köpekler arama ve kurtarma görevinde kullanıldı - Son Dakika
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Çin-Laos tatbikatında robot köpekler arama ve kurtarma görevinde kullanıldı

Çin-Laos tatbikatında robot köpekler arama ve kurtarma görevinde kullanıldı
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Çin ve Laos, Viyentiyan'da düzenledikleri "Barış Treni-2026" ortak insani tıbbi kurtarma tatbikatının çarşamba günkü karma birlik eğitiminde insansız ekipmanları sahaya sürdü. Dört ayaklı robot köpekler ve insansız ekipmanlar arama, kurtarma ve yaralı tahliyesi görevlerinde başarıyla kullanıldı.

VİYENTİYAN, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Laos, Laos'un başkenti Viyentiyan'da ortak insani tıbbi kurtarma tatbikatı düzenliyor.

"Barış Treni-2026" adlı ortak tatbikatın çarşamba günkü karma birlik eğitiminde sahaya sürülen dört ayaklı robot köpekler ve insansız ekipmanlar arama, kurtarma, yaralı tahliyesi gibi görevlerde başarıyla kullanıldı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Uluslararası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Laos tatbikatında robot köpekler arama ve kurtarma görevinde kullanıldı - Son Dakika

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