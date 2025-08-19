Çin, katı yakıtlı Licien-1 roketinin yeni modeliyle uzaya 7 uydu gönderdi.
Xinhua'nın haberine göre, Haşiao-2, Duo Gongnıng Şıyan 1, 2, 3, Tienyan-26 ve Thumsbstat 1 ve 2 uydularının olduğu grup, "Licien-1 Y10" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki ticari uzay ve havacılık inovasyon pilot bölgesinden fırlatıldı.
7 uydunun, planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 7'nci başarılı taşıma görevi oldu.
Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsüne bağlı "CAS Space" şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,5 ila 2 ton yük taşıyabiliyor.
Adı Çince "güçlü roket" anlamına gelen, İngilizcede "Kinetica-1" olarak da anılan Licien-1, farklı türde ve çok sayıda uydu fırlatılışına yönelik küresel talebi karşılama hedefiyle geliştirildi.
Bugüne dek toplam 70 uyduyu uzaya taşıyan roketin tek seferde 50'den fazla uydu fırlatabilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.
Son Dakika › Güncel › Çin, Licien-1 ile 7 Uydu Fırlattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?