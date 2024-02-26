Çin, Malezya Başbakanı\'nın Çin fobisine destek verdi

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in, ABD'nin, ülkesinin Çin ile iyi ilişkiler kurmasını sorgulamasına karşı Batı'da Çin'e karşı yükselen ön yargı ve korkuya işaret eden yorumu, Pekin yönetiminden destek buldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Enver'in "Çin fobisi" ifadesiyle dile getirdiği yoruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enver'in sözlerinin gelişmekte olan ülkelerin büyük bölümünün bağımsızlık ve kalkınma arayışını yansıttığını ifade eden Sözcü Mao, "Çin'in kalkınması dünyaya fırsatlar sunuyor, kimseye tehdit oluşturmuyor. Barışı hedefleyen bağımsız dış politika anlayışına bağlı, bloklar arası cepheleşmeye ve taraf seçmeye karşıyız." dedi.

Malezya Başbakanı, İngiliz Financial Times gazetesiyle yaptığı ve dün yayımlanan söyleşide, ülkesinin en büyük ticaret ortağı olan Çin ile neden kavga etmesi gerektiğine anlam veremediğini belirterek, "Neden kendimizi tek bir çıkara bağlayalım? Çin'e yönelik bu güçlü ön yargıya, bu Çin fobisine katılmıyorum." demişti.

Malezya'nın ABD ile iyi ilişkilerini sürdürmek istediği, öte yandan Çin'i de önemli bir müttefik olarak gördüğünü ifade eden Enver, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşmesinde, "Biz karmaşık bir dünyada varlığını korumaya çalışan küçük bir ülkeyiz. Bizim için en iyisi neyse ona odaklanmak istiyoruz." dediğini aktarmıştı.