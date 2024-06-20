Çin-Malezya İlişkilerini Konu Alan Fotoğraf Sergisi Düzenlendi

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ÇEKİM TARİHİ: 19 Haziran 2024

1. Fotoğraf sergisinin çeşitli görüntüleri

Çin ve Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü kutlamaları kapsamında Kuala Lumpur'da Çin-Malezya ilişkilerini konu alan bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

"Kazan-Kazan İşbirliği için El Ele" temasıyla; siyaset, ekonomi, kültür ve spor alanlarındaki alışverişler gibi ikili ilişkilerin önemli anlarını yakalayan toplam 100 fotoğraf Çarşamba günü sergilendi.

Xinhua Haber Ajansı ve Malezya-Çin Dostluk Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen sergi, Malezya'daki Çin Büyükelçiliği tarafından da desteklendi.

Malezya-Çin Dostluk Derneği Başkanı Dato' Abdul Majid Ahmad Khan, fotoğraf sergisinin ikili ilişkileri kutlamak için mükemmel bir girişim olduğunu söyledi.

"Eski kuşak için, Malezya ve Çin liderlerinin ve halklarının bu mükemmel ilişkiyi kurmak için geçtikleri dostluk yolculuğunu hatırlatıyor. Genç nesiller içinse, iki ülkenin iyi bir ilişki kurmak için neler yaşadığını anlamalarına yardımcı olacağını umuyoruz ki şu anda bunun tadını çıkarıyorlar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuala Lumpur'dan bildiriyor.(XHTV)