Çin Maliye Bakanlığı, endüstriyel kapasite meselesine yanıt verdi

BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, Çin tarafı ile ABD Hazine Bakanı Janet Yellen arasında yapılan görüşmelerde endüstriyel kapasite meselesine Çin'in tam ve rasyonel şekilde yanıt verdiğini kaydetti.
Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min, Yellen'ın 4-9 Nisan arasındaki ziyaretiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında endüstriyel kapasite meselesinin, piyasa ekonomisi ilkeleri ve değer yasası gözetilerek ele alınması gerektiğini belirtti.
Liao, "Sözde 'kapasite fazlası' söylemi, piyasa mekanizmasının üzerine düşen rolü oynadığının bir tezahürüdür. Arz ve talep arasındaki denge göreceli olup, dengesizlik ise genellikle norm niteliğindedir" dedi.
Kapasite fazlasının tarihte hem ABD'de hem de diğer Batılı ülkelerde pek çok kez görüldüğüne dikkat çeken Liao, "Bu sorunların çözümü ise esas olarak piyasanın kendisini değer yasasına göre ayarlamasına bağlı" diye konuştu.
Bakan yardımcısı ayrıca, endüstriyel kapasite meselesinin hem küresel iş bölümü hem de küresel pazarın gerçek durumu açısından da analiz edilmesi gerektiğini söyledi.
Liao, yeni enerjili araçları örnek vererek, "Mevcut üretim kapasitesi, özellikle gelişmekte olan birçok ülkede yeni enerjili ürünlere yönelik potansiyel talebi karşılamaktan çok uzak" dedi.
Yetkili, "Yeni enerjili araçlardan örnek verecek olursak, Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminine göre, 2030 yılında yeni enerjili araçlara yönelik küresel talep 45 milyon adede ulaşarak 2022 yılındaki talebin 4,5 katına çıkacak. Yeni fotovoltaik kapasiteye yönelik küresel talep ise 2022 yılına kıyasla yaklaşık 4 kat artarak 820 gigavata ulaşacak" dedi.
Çin'in yeni enerji endüstrisinin, onlarca yıllık hızlı gelişimin ardından ülkenin süper büyük pazarına, eksiksiz endüstriyel sistemine ve zengin insan kaynağına dayanan bir rekabet avantajı kazandığını belirten Liao, söz konusu endüstrinin Ar-Ge ve inovasyona yapılan büyük yatırım ile durmak bilmeyen girişimci ruhtan ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.
"İşletmeler teknolojik inovasyon sayesinde üretim maliyetlerini azaltırken, yeni enerjili ürünlerde fiyat uygunluğunu da iyileştirdi" diyen Liao, bu durumun, Çin'in kendi karbon emisyonu hedeflerine ulaşmanın yanı sıra iklim değişikliği ve yeşil kalkınmaya yönelik küresel müdahaleye de olumlu katkılarda bulunduğunu gösterdiğini belirtti. Yetkili, "Bu da objektif olarak değerlendirilmeli" dedi.
Ticari koruma önlemlerinin endüstriyel üretim kapasitesi sorununu çözmeye yardımcı olmayacağına inandığını ifade eden bakan yardımcısı, "faydacı" ve "akılcı" politika kararları alınması çağrısında bulundu.
"Çin, ABD ile diğer ilgili tarafların endişelerini not etmiş olup, farklılıkları rasyonel şekilde ele alıp çözmek üzere, piyasalaştırma ilkesine bağlı kalmak suretiyle tüm taraflarla iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye isteklidir" diyen Liao, Çin'in bu konuda ABD ile çalışma grubu düzeyinde iletişim kurmaya devam edeceğini belirtti.
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